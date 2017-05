„Incident serios” la Manchester. Poliţia confirmă 19 decese şi 55 de răniţi, în urma „unui posibil incident terorist”

Update 03: 15 Poliţia confirmă 19 decese şi 55 de persoane rănite în urma acestui incident.

Update 03:00 Conform unor informaţii, neconfirmate încă, autorităţile tratează acest incident drept „un posibil incident terorist”. Ofiţerii din conducerea departamentului Anti-Teorism au fost convocaţi în centrul din Londra.



Primele estimări sugerează că numărului victimelor este de peste 10. Spitalele din Manchester au cerut pacienţilor cu afecţiuni minore să nu mai aştepte, acestea pregîtindu-se pentru „un număr mare de victime”.

Concertul Arianei Grande era Sold Out, un număr mare de adolescenţi aflându-se printre cei prezenţi la acest concert.

Update 02:30 Alţi martori au relatat, citaţi de cotidianul The Guardian, că forţe de poliţie înarmate au sosit la faţa locului şi le-au cerut să părăsească zona repede. Aceştia au declarat că au auzit multiple focuri de armă.

La faţa locului a sosit şi o echipă de genişti a poliţiei din Manchester.

Situaţia rămâne extrem de confuză, pănă cţnd autorităţile nu vor oferi mai multe informaţii oficiale, însă deja au apărut o serie de declaraţii ale unor martori ce au afirmat că au văzut mai multe victime pline de sânge întinse pe jos.

Aceştia au declarat că au auzit o singură explozie în interiorul sălii de concert.

Video: Armed police are on the scene following reports of an explosion at Manchester Arena pic.twitter.com/UNXiiYdC6e