Programe „In memoriam“ Stela Popescu, în weekend, la TV VIDEO

În această seară

TVR 1

„Pulsul zilei“ continuă ediţia specială dedicată vieţii şi carierei actriţiei, iar de la ora 21.35 este programat o premieră - filmul „Popeasca“, realizat în 2017 chiar de nepoata artistei, arată Astăzi, de la ora 18.30,continuă ediţia specială dedicată vieţii şi carierei actriţiei, iar de la ora 21.35 este programat o premieră -, realizat în 2017 chiar de nepoata artistei, arată Pagina de Media

Tot în această seară, de la ora 24.00, TVR 1 transmite piesa de teatrul „Plicul“, de Liviu Rebreanu. Scrisă în anul 1923, opera dramatică „Plicul“, este o satiră riguroasă a coruptiei administrative dintr-un orăşel de provincie. Piesa dezvăluie o întreprătrundere de intrigi şi matrapazlâcuri în care „piperul“ alcovului joacă mai mult decat jocul unei coloraturi în climatul ticăloşitelor moravuri din micul târg „cu gură mare“. Un spectacol remarcabil cu o distribuţie pe măsură.

Stela Popescu în piesa de teatru „Plicul“ (1976)

TVR 2

De la ora 15.50, Corina Dănilă aduce o ediţie „Ieri, azi, mâine“, dedicată Stelei Popescu, iar „Gala Umorului“ ne reaminteşte, de la ora 20.00, cele mai amuzante secvenţe păstrate în Arhiva TVR.

TVR 2 va avea, de la 22.50, o ediţie „Destine ca-n filme“, a Iulianei Marciuc. „Destine ca-n filme“ - In memoriam Stela Popescu prezintă un interviu înregistrat în 2016 cu regretata actriţă. Iuliana Marciuc: „Am realizat în toamna anului trecut un ciclu «Destine ca-n filme între Prut şi Nistru». Printre oamenii deosibiţi pe care i-am întâlnit s-a numărat şi actriţa Stela Popescu, care mi-a vorbit despre originile sale basarabene. Am aflat cum a ajuns în România, în 1940, dar şi alte lucruri mai puţin ştiute din copilăria sa, sau despre debutul artistic. Mi s-a părut miraculos felul în care şi-a reîntâlnit tatăl, după foarte mulţi ani.“

Pro Cinema

Pro Cinema a programat de la 20.30 „Mamaia“, un film din 2013 cu Stela Popescu în rol principal.

Sinopsis: Matilda (Stela Popescu) este nevoita sa tina piept unui rechin imobiliar care incearca sa puna mana pe mansarda ei. Tanase (Valentin Teodosiu) si-a construit intreaga avere inseland persoane in varsta carora le lua casele. Impreuna cu cei doi fii ai sai, Tanase recurge la metode josnice de evacuare a Matildei, care este foarte hotarata si creativa in felul in care isi apara proprietatea. De partea Matildei se afla o tanara plina de surprize (Madalina Anea), vechi prieteni si colegi.





Sâmbătă





Sâmbătă, de la ora 11.00, pe TVR 1, urmărim o emisiune portret „Stela de cinci stele“, iar seara, de la ora 22.00, un interviu emoţionant cu Eugenia Vodă în cadrul emisiunii „Profesioniştii“.

Duminică





Duminică, de la ora 15.00, telespectatorii TVR 2 o vor revedea pe actriţă într-o ediţie „Duelul Pianelor“.