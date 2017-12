VIDEO Single-ul „Perfect“ al lui Ed Sheeran, pe primul loc în topul britanic al pieselor pentru Crăciun

Cântăreţul britanic a lansat şase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al său, „÷ (Divide)”, lansat în luna martie: originalul, o versiune acustică, remixuri făcute de Robin Schulz şi Mike Perry şi două duete - cu Beyoncé şi Andrea Bocelli.

„÷ (Divide)” este cel mai bine vândut album al anului în Marea Britanie, iar pe acest material de studio se află şi piesele „Shape of You” şi „Galway Girl”.

„Este un vis devenit realitate şi sunt foarte mândru şi fericit”, a transmis el într-un mesaj video în care a urat fanilor „un Crăciun fericit, sărbători fericite şi un an nou fericit”.

Sheeran cântă şi în piesa de pe locul al doilea în top - „River” a lui Eminem. Rapperul ocupă primul loc în topul albumelor, cu „Revival”, potrivit The Guardian.

O campanie de a aduce pe primul loc, după 23 de ani de la lansare, piesa „Last Christmas” a lui George Michael nu a avut succesul scontat, single-ul ocupând poziţia a treia. Piesa „All I Want for Christmas is You” a cântăreţei Mariah Carey ocupă locul al patrulea.

Între piesele cuprinse în clasament se află „Fairytale of New York” a celor de la Pogues şi „Rockin’ Around the Christmas Tree” a Brendei Lee şi „Man’s Not Hot”.