Mai sunt câteva zile până la concertele Dream Theater din Cluj şi din Bucureşti. Basistul John Myung: „E o mare bucurie să venim din nou la voi“ VIDEO

Turneul Dream Theater din acest an are o însemnătate specială: trupa marchează un sfert de secol de la lansarea „Images and Words“, un album de rezistenţă în istoria muzicii rock, dar şi o piatră de hotar în cariera impresionantă a americanilor. Este singura ocazie, poate, în care fanii vor putea asculta în intregime celebrul album lansat în 1992 şi distins cu discul de aur de către RIAA.

Cu o tradiţie de aproape trei decenii, Dream Theater şi-a spus într-un mod original poveştile din spatele riff-urilor de chitară şi ale versurilor complexe, rezistând obstacolelor, continuând să inoveze şi consolidându-şi poziţia de trupă-cult. Consistenţa muzicală şi virtuozitatea demonstrată cu fiecare apariţie live se datorează legăturii trainice dintre cei cinci artişti, multilaureaţi de numeroase reviste de specialitate şi de critici: John Petrucci (chitară), John Myung (bas), James LaBrie (voce), Jordan Rudess (clape) şi Mike Mangini (tobe). Dintre cele 13 albume de studio, „Images and Words“ ocupă un loc aparte în istoria trupei, fiind primul material discografic care îl are la voce pe James LaBrie şi rămâne cel mai bine vândut album până în ziua de astăzi. Conform criticilor, „ei reuşesc să îşi stabilească anumite standarde şi tot ei le şi depăşesc“. „Images and Words“ reuneşte multe piese devenite legendare deja, printre care „Pull Me Under“, „Leaning to Live“, „Another Day“ şi „Metropolis – Part I: The Miracle and the Sleeper“. John Myung, basistul „misterios“ al trupei Basistul coreean John Myung este unul dintre fondatorii Dream Theater. Alături de prietenul său John Petrucci, a pus bazele trupei în 1985, în timp ce amândoi studiau muzica la Berklee College of Music. Renumit pentru felul său de a fi extrem de tăcut, şi-a „câştigat“ reputaţia de „misterios“ al trupei. Myung este cunoscut şi pentru tehnica sa impecabilă, precum şi pentru timpul pe care îl acordă repetiţiilor. Basistul coreean John Myung este unul dintre fondatorii Dream Theater. Alături de prietenul său John Petrucci, a pus bazele trupei în 1985, în timp ce amândoi studiau muzica la Berklee College of Music. Renumit pentru felul său de a fi extrem de tăcut, şi-a „câştigat“ reputaţia de „misterios“ al trupei. Myung este cunoscut şi pentru tehnica sa impecabilă, precum şi pentru timpul pe care îl acordă repetiţiilor.

Avea 5 ani când a început să studieze vioara. 10 ani mai târziu îşi pierduse interesul pentru acest instrument şi acela a fost momentul în care s-a apropiat de chitara bas. „Majoritatea prietenilor mei cântau la diverse instrumente şi formau trupe. Uitându-mă în urmă, realizez că mulţi prieteni aveau fraţi mai mari, de la care puteam asculta cam toate albumele Jethro Tull, Black Sabbath, Iron Maiden, The Who, Rush, Yes. Copil fiind, nu ştiam eu multe lucruri despre aceste trupe. Dar mi-a plăcut ce am ascultat şi pot spune că aceşti muzicieni au lăsat amprente puternice asupra mea“, spune muzicianul.

Reporter: Prima oară, aţi venit în România în 2002. Apoi, 12 ani mai târziu. Vă întoarceţi pentru a treia oară. Cu ce aşteptări ajungeţi de această dată în ţara noastră?

John Myung: E o mare bucurie să venim din nou la voi, mai ales că şi ocazia e una specială. Ţin minte că am fost plăcut surprinşi şi în 2002, şi acum trei ani de public. De căldura publicului. Aşa că suntem nerăbdători să îl reîntâlnim.

R: Veţi interpreta integral albumul realizat acum 25 de ani „Images and Words“. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest album? Cu ce va diferi, dacă o va face, interpretarea de acum faţă de cea din urmă cu un sfert de secol?

John Myung: Mesajul muzical e acelaşi. Însă este interesant felul în care percepem noi propriile noastre compoziţii, propria noastră muzică, după 25 de ani. Pe atunci, nu am realizat pe deplin impactul asupra publicului, asupra celor care ne-au ascultat şi ne-au plăcut. Odată cu trecerea anilor, din experienţă, am învăţat că tot ceea ce facem are un anumit impact asupra oamenilor. În momentul în care lansam albumul „Images and Words“, vocea undergroundului abia începea să capete putere, să crească. Acum e altceva. Muzica evoluează şi aşa şi trebuie să fie.

Plus că a crescut şi presiunea pusă pe noi de diferite deadline-uri, de turnee, de munca în studio pentru noile albume. De exemplu, pentru „Images and Words“ am muncit, la acea vreme, aproximativ doi ani. Asta s-a schimbat de-a lungul timpului. Au venit pe urmă albume la care am lucrat doar vreo trei luni.

R: După aproape 30 de ani de când cântaţi împreună, cum aţi putea descrie, în câteva cuvinte, fenomenul Dream Theater? Există vreo formulă magică graţie căreia o trupă să reziste - şi să evolueze - în timp?

John Myung: Noi ne înţelegem perfect. Ne respectăm şi avem răbdare unii cu alţii. Cred că acestea sunt cele mai importante ingrediente pentru succesul oricărui tip de relaţie: răbdare şi implicare. Noi facem muzică din pasiune şi asta se simte. Simt şi fanii acest lucru. Pentru mine muzica a fost şi rămâne o cale de a explora lucruri noi. De a evada.

R: Să ne întoarcem puţin la începuturi. S-a tot vorbit despre faptul că, în timp ce studiaţi la Berklee, împreună cu Petrucci aţi făcut o promisiune: să repetaţi în fiecare zi cel puţin şase ore. Cât adevăr se ascunde în spatele acestei, să-i spunem, legende?

John Myung: Păi, nu e nimic fals în asta. Continuăm şi acum să exersăm zilnic ore în şir. De luni până vineri, săptămână după săptămână. După atâţia ani, am intrat, cum era şi de aşteptat, în rutină. Ceea ce e un lucru bun în ceea ce ne priveşte. Eu în continuare susţin că mai am lucruri de învăţat.

R: Ce îi sfătuiţi pe cei mai tineri care visează la o carieră în lumea rockului?

John Myung: Să te afirmi, să faci bine ceea ce faci presupune multe sacrificii. Cere concentrare zilnică şi extrem de multă muncă. Muzicienii au nevoie de pasiune şi de capacitatea de a se concentra pe muzică - pe compoziţie, pe arta de a interpreta. M-am aflat într-o permanentă competiţie. Cu mine însumi şi cu cei din jurul meu. A fost o adevărată provocare să învăţ cât mai mult, să asimilez şi să mă concentrez în cât mai multe direcţii. Sunt mulţi tineri talentaţi, care promit. Îi sfătuiesc să fie disciplinaţi şi să aibă răbdare. E normal ca, mai ales la început, să vrei totul deodată. Nu merge aşa. Lucrurile bune vin în timp. Şi să nu uite că întotdeauna au de învăţat. E o călătorie, un drum pe care pornesc muzicienii şi de pe care nu mai au cum să se abată.

R: Un mesaj pentru fanii din România?

John Myung: Sunt fericit să mă întorc în România şi abia aştept să urc pe scenă! Le promit două showuri pe care le vor ţine minte.

Au mai rămas puţine bilete pentru concertul de sâmbătă, din Bucureşti, de la Arenele Romane. Doritorii le mai pot achiziţiona de pe Eventim.