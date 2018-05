Metalurgiştii avertizează: Proiectul de sprijin pentru energia verde afectează consumatorii şi periclitează poziţia producătorilor români în străinătate

Asociaţia solicită autorităţilor responsabilitate şi echilibru în deciziile luate, pentru a evita situaţia în care favorizarea unei industrii afectează major alte domenii.

„UniRomSider îşi manifestă profunda îngrijorare cu privire la modul în care autorităţile aleg să gestioneze proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017, privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie - PLx 198/2017. Industria energo-intensivă generează peste 34.000 locuri de muncă, iar cea prelucrătoare peste 1 milion”, spune UniRomSider.

Potrivit asociaţiei, în forma actuală, proiectul vizează o creştere a impactului energiei verzi în factura consumatorului final, deopotrivă industrial şi casnic, de la 11,1 euro/MWh la 14,5 euro/MWh. Proiectul prevede şi introducerea obligaţiei de achiziţie a tuturor certificatelor verzi de către furnizori care, ulterior, le transferă către consumatorii finali, eliminând astfel principiul concurenţial de cerere şi ofertă care stă la baza funcţionării unei scheme de certificate verzi.

Creşterea de 30%, la fel ca restul noilor facilităţi pentru energia verde, sunt suportate în integralitate de consumatorul industrial şi casnic. În condiţiile în care energia electrică reprezintă deja, înainte de adoptarea modificărilor, până la 40% din costurile de producţie, UniRomSider consideră că producătorii din România, mari consumatori de energie, sunt grav vulnerabilizaţi din punctul de vedere al competitivităţii pe pieţele europene şi globale. Efectul imediat următor: necesitatea regândirii costurilor, inclusiv cu resursa umană, a strategiilor de investiţii şi creşterea riscului de relocare a unităţilor de producţie.

„Niciunul din aspectele de mai sus nu a fost luat în calcul de către Comisia pentru Industrii şi Servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi de către Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). De altfel, tot procesul decizional este lipsit de transparenţă şi nu are la bază un fundament economic sau un studiu neutru şi independent care să măsoare consecinţele acestei majorări asupra solvabilităţii industriei româneşti energo-intensive, încălcându-se dispoziţiile legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică”, mai avertizează asociaţia.

Ionel Borş, preşedinte UniRomSider, declară: „E important să accentuăm câteva aspecte. Marii consumatori de energie din România sprijină investiţiile în energia verde şi, implicit, reducerea emisiilor de carbon, lucru reflectat în programele de investii pe care le derulăm în fabricile pe care le operăm. În plus, industriile mari consumatoare de energie plătesc nenumărate alte costuri pe lângă cele cu energia verde, taxa de cogenerare, tarifele de distribuţie şi transport sau taxele pentru emisiile indirecte de CO2. Într-o perioadă în care oricum ne confruntăm cu problema supra capacităţilor de producţie şi suntem sub presiunea preţurilor de dumping practicate non-UE, creşterea facturilor la energia electrică riscă să ne scoată de pe piaţă. Autorităţile nu ne-au oferit, până acum, niciun argument pentru a înţelege de ce e nevoie ca această creştere să fie aplicată, în condiţiile în care România are deja una dintre cele mai generoase scheme pentru energia verde. Asemenea decizii trebuie luate transparent şi responsabil, nu poţi să aloci facilităţi pentru domeniu singular, ignorând tot ce va urma acestei decizii: fabrici cu zeci de mii de angajaţi ale căror produse vor fi prea scumpe ca să mai trebuiască cuiva, milioane de consumatori casnici cu facturi majorate, majorări de preţuri în lanţ, inflaţie crescută şi aşa mai departe.”

UniRomSider subliniază că intenţiile autorităţilor din România vin în contradicţie şi cu direcţia abordată de Uniunea Europeană. UE îşi doreşte o remunerare eficientă a RES (Renewable Energy Sources) până în 2020 şi eliminarea schemelor de sprijin după această dată, iar promovarea energiei regenerabile trebuie să se facă pe baza unor principii concurenţiale, nediscriminatorii şi de integrare a RES în piaţa de energie (ceea ce implică eliminarea distorsiunilor create pe piaţă de subvenţiile acordate RES). Propunerea ANRE de implementare a unei noi scheme de sprijin sub forma unei prime fixe, aşa cum prevede actualul proiectul de lege, este în totală contradicţie cu principiile prevăzute de „Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020”.

În plus, necesitatea acordării unui nou sprijin producătorilor de energie din surse regenerabile sub forma unei prime fixe nu este justificată, având în vedere ca România şi-a depăşit ţinta naţională obligatorie de 24% încă din anul 2014. În timp ce, în alte ţări europene, companiile instalează deja capacităţi fără niciun sprijin financiar, acoperind investiţiile din preţul de piaţă al energiei produse, cum e cazul Dong Energy în Germania, autorităţile române ignoră orice realitate şi ia decizii fără a lua în calcul toate consecinţele.

UniRomSider lansează un apel către autorităţi de a deschide, cu adevărat, dialogul între toate părţile afectate de modificările propuse şi de efectua o analiză reală asupra impactului imediat pe care noul proiect de lege îl va avea.