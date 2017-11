Peste 125.000 de vizitatori la Gaudeamus. „Testamentul lui Abraham“, cea mai râvnită carte a târgului

Aproximativ 125.000 de vizitatori, peste 800 de evenimente şi circa 300 de participanţi fac parte din bilanţul ediţiei din acest an a Târgului Internaţional „Gaudeamus”, care s-a desfăşurat în perioada 22 - 26 noiembrie în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo.

Ediţia 2017 a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio România, s-a încheiat duminică, 26 noiembrie, în prezenţa unui public încă numeros, dornic să profite până în ultima clipă de oferta de neegalat a evenimentului. Numărul mare al participanţilor (peste 300), al evenimentelor pe care târgul le-a găzduit (peste 800) şi al vizitatorilor – peste 125.000 - care egalează recordul înregistrat la ediţiile precedente, reconfirmă statutul evenimentului şi sloganul sub care s-a desfăşurat şi în acest an: «cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio din România, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor evenimentului. Radio Româna

Târgul Internaţional „Gaudeamus” a avut loc în perioada 22 - 26 noiembrie. Invitatul de onoare al ediţiei a fost Uniunea Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene, iar preşedintele de onoare al Târgului a fost scriitorul Matei Vişniec.

"Testamentul lui Abraham"

Un scandal cu prostituate la summitul Americilor de la Cartagena. Un atentat la viaţa preşedintelui Statelor Unite. O bibliotecă dispărută de 2 000 de ani. O organizaţie secretă. Şi încă una. O lungă istorie de papi mincinoşi. Criminali de război. Un oraş legendar. Agenţi cu identităţi multiple. O bestie numită „El Diablo“. Şi toate numele sale. Doar simpla ei apariţie te face să încărunţeşti pe loc. Un asasin plătit care îl ştie pe dinafară pe Borges. Zece manuscrise dispărute ce reapar brusc. Şi codurile complicate ascunse în ele. Un uriaş şi un pitic. Şi un festin roman. Un basilisc şi un şarpe cu pene. O femeie fatală. Un poliţist care nu poate uita niciodată nimic. Un psihiatru care crede că 240 de călugări franciscani îi locuiesc creierul. Un om cu părul portocaliu. O poveste cu sclavi. Şi cu preşedintele lor. Oameni obişnuiţi prinşi în întâmplări neobişnuite. Un trecut care devine pentru câteva clipe prezent, doar pentru a dispărea din nou pentru totdeauna. Cervantes şi Eco şi Borges. Şi peste toate astea, cărţile. Toate cărţile.

„Testamentul lui Abraham este dovada supremă că bibliotecile nu ard niciodată, că fascinantele naraţiuni disparate, de la mitologie la Cervantes, de la romanul gotic la neoromantismul lui Stevenson, de la Borges la Eco şi de la imaginarul oculto-conspirativ la fervoarea hermeneutică, pentru începători, a lui Dan Brown, se înscriu într-o Mare Naraţiune care se sprijină, la rândul ei, pe întreaga memorie a umanităţii. Parodia şi satira, aluzia subversivă şi interogaţia gravă, ţesătura epică, de o acurateţe geometrică aproape monstruoasă, imaginarul baroc, frisonul magico-metafizic devin, în mâinile lui Igor Bergler, arme paradoxale: devastatoare şi fascinante în acelaşi timp. Tensiunea la cote maxime a unei epici insaţiabile, din care orice evadare devine imposibilă, îi imprimă cititorului până şi ritmul respiraţiei prin fraza alertă, cinematografică.

Sumă a tuturor bibliotecilor, noua Bibliotecă a lui Igor Bergler nu se mai adresează doar memoriei, ci deconstruieşte, fecundează şi reconstruieşte întreaga istorie. Printr-o arhitectură unică şi irepetabilă. De vreo 700 de pagini: Testamentul lui Abraham“, apreciază Pavel Şuşară



Adevarul.ro vă prezintă în continuare topurile cu bilantul de vânzări ale marilor edituri.

Editura Polirom:

1. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii, Yuval Noah Harari

2. Cele trei fiice ale Evei, Elif Shafak

3. Rămăşiţele zilei, Kazuo Ishiguro

4. Să nu mă părăseşti, Kazuo Ishiguro

5. Casa Golden, Salman Rushdie

6. Cartea despre schimbări. Cum faci tranziţiile importante din viaţa ta - factorul TT, Maria-Iris Hoeppe

7. Frumoasa necunoscută. Literatura şi paradoxurile teoriei, Carmen Muşat

8. Tot spaţiul dintre gîndurile mele, Bogdan Răileanu

9. O istorie culturală a nebuniei. De la Biblie la Freud, de la casa de nebuni la medicina modernă, Andrew Scull

10. Hotel Ambos Mundos. Scurt eseu de antropologie borgesiană, Vintilă Mihăilescu.

Editura All:



- Eminescu, poem cu poem. La o nouă lectură, de Alex. Ştefănescu: o carte-revelaţie care dezvăluie faţa nevăzută a poeziei eminesciene

- Crucile de la Săpânţa. O colecţie de epitafuri din veselul cimitir maramureşean, de Roxana Mihalcea: o carte-eveniment încărcată de emoţie autentic românească

- Defecţi, de Cecelia Ahern: primul roman YOUNG ADULT al autoarei bestsellerului internaţional P.S. Te iubesc

- Protozelul trăsnit, de Daniel Eberhat: cea mai nouă specie de basm contemporan pentru părinţi şi copii

- Vreau să ştiu de ce, de Charlotte Grossetête: cartea care are răspunsurile ideale la cele mai dificile întrebări ale celor mici

- Seria Pisicile Războinice, de Erin Hunter: bestsellerurile New York Times care au reuşit să creeze o lume paralelă populată şi condusă de pisici

Editura Curtea veche

Pe primul loc in topul preferintelor s-a aflat si anul acestacel mai mare vlogger culinar din Romania, cu a sa carte de bucate „Jamila Cuisine. Cele mai iubite retete. Vol. 2”. Astfel se confirma succesul primului volum, care a fost nu numai pe primul loc la editia targului de anul trecut, dar a si devenit cea mai vanduta carte de bucate a anului trecut. Volumul aduna retete bine-cunoscute si premiere, propunandu-si sa ajute pe toata lumea sa descopere ca gatitul nu este dificil. Fiindca in bucatarie ne adunam nu numai ca sa mancam, ci si ca sa povestim, sa fim impreuna, sa ne bucuram unii de altii.Pe cel de-al doilea loc s-a situat o carte pentru copii cu totul si cu totul speciala, un „O dorinta de Craciun” dePovestea urmareste aventurile micutei Anja, o fetita curajoasa si buna la suflet, care porneste intr-o aventura uluitoare pentru a-si implini visul de a deveni ajutorul lui Mos Craciun. Cei mici vor descoperi o sumedenie de personaje fantastice care ii vor da o mana de ajutor eroinei ca sa ajunga la destinatie. Cartea surprinde nu numai prin blandetea scriiturii, ci si prin originalitatea vizuala, de data aceasta nefiind vorba de ilustratii, ci de fotografii realizate in cadrul perfect povestii.A treia pozitie in topul vanzarilor la Gaudeamus 2017 a fost ocupata de unul dintre cele mai frumoase albume de arta de anul acesta – „Obiecte graitoare” deAlbumul expozitiei cu acelasi nume este insotit de trei eseuri ale autoareisi ale curatorilorsiAstfel, prin intermediul vederilor din cadrul expozitiei insotite de povestile lor, dar si de ample comentarii sau viziuni critice, se produce o imersiune in profunzimile simbolice ale Obiectelor Graitoare.Pe cel de-al patrulea loc s-a situat cea mai noua carte de bucate marca „5 ingrediente. Mese rapide si usoare”. Aceasta nou carte se concentreaza fara menajamente pe combinatii culinare geniale de doar cinci ingrediente din care vor rezulta preparate delicioase, cu maximum de aroma, si minimum de efort.Pe locul cinci in topul preferintelor s-a aflat cea mai proaspata aparitie din colectia de fictiune de la Curtea Veche Publishing – romanul „Omon Ra” al multi-premiatului scriitor rusUnul dintre cei mai apreciati scriitori rusi contemporani, Pelevin este un postmodernist cu apetenta pentru fantastic, care reuseste sa reinvie in lumea postsovietica marea traditie literara a absurdului si grotescului reprezentata de Gogol si Bulgakov. Romanul spune povestea unui baiat crescut in spiritul propagandei sovietice, dar care simte misterioasa chemare a zborului spre infinit din momentul in care vede un afis cu un cosmonaut. Afla insa ca visele nu ii apartin – cel putin nu intr-o societate totalitara: odata admis in programul spatial, Omon afla ca visul lui are un pret - sacrificarea propriei vieti.La Gaudeamus vizitatorii s-au putut bucura si de o noua carte regala pentru copii si tineri - „Margareta a Romaniei. O principesa in serviciul Tarii regasite” de Adrian Cioroianu si cu ilustratii de Yanna Zosmer. Citind „Margareta a Romaniei”, copiii si tinerii vor descoperi ca nu toate familiile regale sunt la fel si ca destinul Altetei Sale Regale Principesa Margareta nu seamana cu viata de basm a altor printi si printese, desi parintii sai erau capete incoronate. In anul nasterii sale, Regele Mihai si Regina Ana traiau in exil, fiind nevoiti sa ramana departe de tara lor.Tot in topul preferintelor s-a aflat si volumul-experiment lansat impreuna cu Institutul Institutul Balassi - Institutul Maghiar din Bucuresti –Antologia contine proze scurte ce au ca subiect comun evenimentele desfasurate in Ungaria anului 1956, create de 17 scriitori, cu ocazia comemorarii a 60 de ani de la Revolutia maghiara. Fiecare autor a conceput o altfel de desfasurare a evenimentelor, acceptand provocarea lansata de redactorii revistei de arta HÉVÍZ. La evenimentul de lansare a participat si Horváth Viktor, unul dintre cei 17 autori ai prozelor.Si pentru fanii cartilor de dezvoltare personala, Curtea Veche Publishing a oferit nenumarate noutati. De la editia a IV-a a volumuluidela o noua carte din seriain care autorul ne povesteste cum descoperirea esecului gandirii traditionale i-a permis sa initieze o dezbatere de proportii globale despre natura si functiile gandirii si sa dea nastere unei adevarate revolutii a creativitatii. Alte noutati din aceasta zona suntde Gary Chapman,dedeside