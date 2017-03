Trofeul DaKINO 26, câştigat de "[Out of Fra]me", filmul nemţoaicei Sophie Linennbaum

Competiţia de scurtmetraj a numărat în acest an 26 de filme, producţii internaţionale şi româneşti. Filmele au fost selectate de Ionuţ Mareş, Cristi Mărculescu şi George Mihalcea.

Juriul DaKINO 26 a fost prezidat de actorul Adrian Titieni, alături fiindu-i criticul de film Cristina Corciovescu, programatorul cinematografului Elvira Popescu din Bucureşti, Boglarka Nagy, actriţa Andreea Vasile şi regizorul Andrei Gruzsniczki. Aceştia au acordat duminică, în cadrul Galei de Premiere, Trofeul DaKINO 26, Premiul pentru regie şi Premiul pentru scenariu, precum şi premii speciale ale juriului. În cadrul Galei, în urma voturilor primite de la spectatori, s-a acordat şi Premiul publicului.

În cadrul galei al cărei amfitrion a fost actorul Emanuel Pârvu, Juriul competiţiei a acordat următoarele premii:

Premiul special pentru animaţie - Kukuschka, regia Dina Velikovskaya (Rusia)

Premiul special pentru film experimental - The Copyist, regia: Tamás Köszegi (Ungaria)

Premiul special al Juriului - Backstory, regia: Joschka Laukeninks (Germania)

Premiul publicului - Plecarea, regia Cătălin Drăghici (România)

Premiul pentru scenariu – The Alan Dimension, regia: Jac Clinch (Franţa)

Premiul pentru regie - RM10, regia: Emyr Ezwan (Malaezia)

Trofeul DaKINO 26, pentru cel mai bun scurtmetraj - [OUT OF FRA]ME, regia: Sophie Linnenbaum (Germania)

Juriul DaKINO, la momentul premiilor din acest an FOTO: Florin Ghioca

Festivalul Internaţional de Film DaKINO, ediţia a 26-a, a avut loc în perioada 1-5 martie 2017, la Cinema Pro, Studioul Horia Bernea - Cinema Muzeul Ţăranului şi ARCUB.

Ediţia din acest an a fost deschisă de filmul "Manchester by the Sea", regizat de Kenneth Lonergan, cu Casey Affleck şi Michelle Williams în rolurile principale. Filmul a primit 6 nominalizări la Premiile Oscar 2017 pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun actor în rol principal, Cel mai bun actor într-un rol secundar şi Cea mai bună actriţă într-un rol secundar. A câştigat două premii, pentru Cel mai bun scenariu original, în timp ce Cassey Affleck a luat premiul pentru cel mai bun actor.