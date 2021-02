VIDEO Filmul amartizării lui Perseverance a fost publicat de NASA

Perseverance a fost trimis pe Marte însoţit de camere de filmare, şapte dintre ele având misiunea de a înregistra sosirea pe suprafaţa planetei.

Mike Watkins, directorul Jet Propulsion Laboratory (JPL) din California, de unde este controlată misiunea NASA, a spus că înregistrările spectaculoase sunt un exemplu de excelenţă a agenţiei.

„Am luat toată lumea cu noi în călătoriile noastre prin Sistemul Solar. Este prima dată când am putut să captăm cu adevărat un eveniment precum amartizarea unei navete spaţiale”, le-a spus el reporterilor, conform BBC. „Vom învăţa ceva privind performanţa vehiculului în aceste înregistrări video. Dar o mare parte din asta este să vă ducem şi pe voi în călătorie”.

Roverul Perseverance al NASA, cel mai mare vehicul de explorare trimis pe o altă planetă, a amartizat joi în craterul Jezero.

Sonda robotică care a transportat cel mai mare şi mai scump vehicul de explorare extraterestră construit vreodată a amartizat în craterul din emisfera nordică. Obiectivul principal al misiunii este căutarea de urme de viaţă. SUA reprezintă acum singura ţară care a dus 5 vehicule pe Marte.

