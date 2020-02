Viaţa extrem de leneşă a unei salamandre europene rare: nu se mişcă din loc ani de zile şi se reproduce o dată la 12 ani

Oameni de ştiinţă maghiari de la Universitatea Eötvös Loránd au studiat o populaţie de salamandre din genul ştiinţific Proteus anguinus în mediul ei natural – aceştia au monitorizat timp de mai mulţi ani mişcările lor în sistemele acvatice dintr-o peşteră din Herţegovina.

Salamandrele cu pielea albă şi ochi acoperiţi de piele, creaturi zvelte şi stranii, pot trăi sute de ani –însă cercetătorii şi-au putut face o idee mai bună despre ritmul deosebit de lent al vieţii acestor amfibieni.

Scafandrii au documentat mişcările acestor creaturi pe parcursul mai multor ani – au descoperit astfel că în circa un deceniu ele s-au deplasat în total sub 10 metri. Mai mult, un exemplar s-a dovedit extraordinar de inert: nu s-a mişcat din locul său timp de peste 7 ani.

Aceste salamandre nu se disting printr-un spirit gregar accentuat, nu au prădători, rezistă la perioade îndelungate de înfometare (pot trăi ani de zile fără să se hrănească), sunt oarbe şi trăiesc sub apă în întuneric complet. Ele nu simt nevoia să se mişte ceva mai mult de la locul lor decât pentru se împerechea, ceea ce se întâmplă în medie o dată la 12.5 ani. Specia foloseşte două strategii de înmulţire în funcţie de temperatura apei: dacă e mai scăzută, naşte larve vii (de regulă două), iar dacă e mai ridicată depune ouă (până la 70).

De regulă în peşteri hrana este puţină constând în mici crustacee precum creveţi, melci şi, ocazional, insecte.

Echipa de scafandri au marcat exemplarele pentru a le putea urmări mişcările – au făcut asta pe o perioadă de opt ani.

„Pur şi simplu zac pe acolo fără a face mare lucru”, a spus Gergely Balázs, coordonatorul studiului publicat în Journal of Zoology, pentru New Scientist citat de The Independent