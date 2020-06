Spot poate fi vândut acum oricărei companii. Cât costă robotul emblematic al celor de la Boston Dynamics

Preţul pentru robotul patruped nu este unul ieftin: 74.500 de dolari, echivalent cu un Tesla Model S de lux, cum notează cei de la The Verge . Boston Dynamics spune însă că, pentru acest preţ, companiile primesc cel mai avansat robot mobil din lume.

Într-adevăr, Spot este un robot extrem de abil, însă capacităţile sale sunt destul de limitate pentru moment. În teste, Spot a reuşit să creeze hărţi 3D ale unor şantiere şi să examineze maşinile de pe platforme petroliere pentru eventuale probleme. De asemenea, în ultima perioadă a fost folosit pentru a tria pacienţii cu COVID-19 în spitale şi chiar a lucrat cu o trupă de genişti.

”În mare parte, vindem robotul unor clienţi comerciali şi industrali care au un senzor pe care vor să îl folosească într-o zonă în care o persoană nu poate ajunge” spunea Zack Jackowski, inginerul şef al celor de la Boston Dynamics, într-un dialog purtat săptămâna trecută cu cei de la The Verge. ”De cele mai multe ori, fie pentru că este periculos, fie pentru că este o sarcină repetitivă, cum ar fi plimbatul cu o cameră în jurul unei fabrici de 40 ori pe zi şi realizarea unor fotografii identice de fiecare dată.”

Operarea de la distanţă a robotului, următoarea funcţie importantă

Conform Boston Dynamics, Spot va primi actualizări în continuare, pe măsură ce primesc feedback de la clienţi, însă robotul este considerat ca fiind gata de vânzare. Motivul îl constituie un update recent, care permite o autonomie mai avansată şi adaugă funcţii de navigaţie pentru micul robot.

Una dintre cele mai importante funcţii la care echipa Boston Dynamics încă lucrează este cea de operare de la distanţă a lui Spot. Aceasta va putea fi folosită şi pentru clienţii care sunt interesaţi să cumpere robotul, însă nu îl pot vedea, în contextul actual. Astfel, ei vor putea să îl opereze din propria casă, pentru a examina abilităţile sale.

Vorbind despre cei care ar putea utiliza robotul ca pe o armă, Mike Perry, vicepreşedintele companiei, spune că acesta are un cod de utilizare integrat: ”dacă este folosit într-o manieră negativă, licenţa va fi suspendată, iar clientul nu va mai putea utiliza robotul”. În plus, cei de la Boston Dynamics au reguli stricte în această privinţă: fără arme ataşate robotului sau utilizări ale sale care pot intimida sau vătăma oamenii. Cu toate acestea, Perry nu refuză ideea de a-l vinde pe Spot unor companii de securitate, ”atât timp cât nu este folosit pentru a intimida sau vătăma”.

Cantitate limitată

Spot vine într-o cantitate limitată: doar 150 de roboţi au fost închiriaţi în ultimul an, iar compania a anunţat că va rata ţinta propusă pentru acest an, de a produce 1.000 de unităţi. Tocmai de aceea, clienţii vor fi limitaţi la două unităţi per achiziţie. ”Dacă vrei să cumperi mai mult de doi roboţi, echipa noastră va avea o discuţie cu tine. Vrem să înţelegem ce doreşti să faci cu ei” a mai spus Perry.