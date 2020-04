Scăderea poluării a permis ca munţii Himalaya să poată fi văzuţi din India pentru prima oară în ultimele decenii FOTO

Măsurile de autoizolare, luate la nivel global ca urmare a pandemiei COVID-19, au dus la o scădere semnificativă a poluării în anumite ţări, având efecte extraordinare în câteva dintre acestea. Cea mai populară este probabil Italia, acolo unde apa din canalele Veneţiei a devenit limpede, fiind din nou populată de animale marine.

Cele mai recente dovezi ale faptului că autoizolarea poate avea şi efecte pozitive sunt imaginile surprinse de persoanele din India din statul Punjab, care surprind, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, frumuseţea lanţului montan Dhauladhar, care face parte din sistemul muntos Himalaya.

Priveliştea i-a surprins pe locuitorii oraşului Jalandhar, care au postat cele mai frumoase imagini realizate pe reţelele de socializare.

Hello, I am Anshul Chopra. I'm a photographer. I am so overwhelmed to see my image going viral all over the country. Just wanted to come up & tell my country the photographer behind this shot 😇@timesofindia @indiatimes @httweets pic.twitter.com/riyybmKEah