Oamenii de ştiinţă cred că şi-au dat seama de ce nu îngheaţă oceanul ascuns de pe Pluto

Oamenii de ştiinţă din Japonia şi SUA cred că au un răspuns cu privire la starea lichidă a oceanului de pe Pluto. Într-o lucrare publicată luni în revista Nature Geoscience, aceştia speculează că oceanul ascuns de pe planeta pitică ar fi menţinut în stare lichidă datorită unui strat de gaz poziţionat între acesta şi calota glaciară.

Cercetătorii au sugerat astfel că un strat de metan se află între gheaţa de la suprafaţa planetei şi apa în stare lichidă de dedesubt, un lucru care ar explica de ce aceştia nu au observat foarte mult metan în atmosfera lui Pluto. Metanul ”capturat” acolo ar reduce abilitatea gheţii de la suprafaţă de a scădea temperatura apei.

Dacă această ipoteză se dovedeşte a fi reală, ar însemna că acest mecanism poate opri planetele îndepărtate de Soare din a îngheţa complet.

Lucrarea a fost construită pe baza mai multor dovezi adunate de misiunea New Horizons, din 2015, când nava spaţială a zburat în apropiere de Pluto şi a descoperit complexitatea geologică a planetei. Un an mai târziu, oamenii de ştiinţă au anunţat existenţa unui ocean parţial lichid sub suprafaţa calotei glaciare, un lucru pe care l-am mai văzut pe lunile îngheţate ale lui Jupiter şi Saturn.

