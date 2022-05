O maimuţă „hibridă” a fost descoperită  în Borneo. Oamenii de ştiinţă: Este tragic. Sper ca oamenii să înceapă să vorbească despre ea

„Maimuţa misterioasă” a fost observată iniţial în 2017, iar imaginile cu specimenul au început să circule în mediul online, dar pandemia a împiedicat cercetătorii să studieze mai mult cazul. În schimb, au analizat imaginile din 2017 şi altele mai noi din 2020, care arată că femela de atunci s-a dezvoltat complet şi chiar are un pui al ei, arată un nou studiu, potrivit Daily Star

„Părea să alăpteze un pui”, a declarat coautorul studiului Nadine Ruppert, primatolog la Universiti Sains Malaysia (Universitatea de Ştiinţe din Malaezia), pentru Live Science. „Am fost cu toţii uimiţi, a fost uimitor”.

Oamenii de ştiinţă sunt atât de interesaţi de aceasta deoarece, chiar şi în cazul rar în care are loc încrucişarea între aceeaşi specie, aceasta nu produce de obicei descendenţi sănătoşi . În plus, speciile rezultate din încrucişare sunt de obicei similare şi aparţin aceluiaşi grup evolutiv, sau gen, pe care maimuţele proboscis şi languri argintii nu o fac.

