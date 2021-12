Microparticule bogate în ADN, aparţinând oamenilor preistorici au fost găsite în solul peşterii Denisova din Altai

În probele de sol din peştera Denisova din Munţii Altai, oamenii de ştiinţă au descoperit particule microscopice neobişnuit de bogate în ADN preistoric. Descoperirea i-a ajutat pe oamenii de ştiinţă să determine corespondenţele dintre ADN-ul „fosil” din sol şi ​​rămăşiţele oamenilor de Neanderthal găsite în această peşteră. Descrierea descopeririia fost publicată în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences .

„ADN-ul preistoric pe care l-am extras anterior din solul Peşterii Denisova este concentrat în interiorul particulelor microscopice şi nu este distribuit uniform în sol. Acest lucru a dezvăluit originea acestui ADN preistoric şi a indicat în ce condiţii este cel mai des depozitat”, a spus Vera. Aldeas de la Universitatea din Algarve din Faro (Portugalia).

Descoperirea unei specii necunoscute până acum de Homo sapiens - aşa-numiţii Denisoveni - a fost anunţată de antropologi în urmă cu zece ani. Arheologii care lucrează în Peştera Denisova din Altai au găsit rămăşiţele încă de la mijlocul anilor 1980, dar oamenii de ştiinţă au putut înţelege că aceasta este o specie nouă de hominizi mult mai târziu. Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că cercetătorii au reuşit să extragă şi să studieze fragmentele genomului denisovenilor, care au fost conservate în interiorul dinţilor şi articulaţiilor conservate.

Iniţial, descoperitorii Denisoviţilor credeau că vechii locuitori din Altai erau rude ale oamenilor de Neanderthal care trăiau în peştera Denisova acum aproximativ 50 de mii de ani. Ulterior, s-a dovedit că denisovenii au apărut mult mai devreme şi erau o subspecie separată de oameni, ale căror urme de ADN se pot regăsi în prezent în genomul polinezienilor moderni, al indienilor din America de Sud şi a mai multor popoare din Asia de Sud-Est.

În urmă cu patru ani, oamenii de ştiinţă conduşi de Matthias Meyer au descoperit fragmente de ADN de Neanderthal în solul Peşterii Denisova. Studiul lor i-a ajutat pe oamenii de ştiinţă să demonstreze că Homo neanderthalensis s-a stabilit mai târziu în aceste locuiri, comparativ cu denisovenii. Aldeas, Meyer şi colegii lor au studiat eşantioanele din pământul peşterii cu foarte mare atenţie, în speranţa de a înţelege cum au ajuns acolo fragmente din genomul diverşilor neanderthalieni şi cro-magnonilor.

Paleogenetica a studiat, de asemenea, mostre de sedimente din alte câteva zeci de peşteri şi situri ale oamenilor preistorici colectate de colegii lor în ultimii ani în diferite regiuni ale Eurasiei.

După ce au pregătit mediile subţiri ale acestor probe de sol, oamenii de ştiinţă au comparat câte fragmente de ADN de la Neanderthal şi Cro-Magnon se aflau în ele, precum şi fragmente din genomul diferitelor animale. S-a dovedit că ADN-ul fosil al oamenilor şi mamiferelor preistorice a fost concentrat în particule microscopice individuale ale solului şi nu a fost distribuit uniform pe întreaga sa grosime, aşa cum se aşteptau iniţial paleogeneticienii.

Oamenii de ştiinţă au descoperit, de asemenea, că aceste mostre erau direct legate de locuitorii peşterii Denisova şi de acele locuri ale oamenilor preistorici de unde au fost extrase probele de sol. În special, Aldeas şi colegii ei au reuşit să lege resturile de ADN din solul Peşterii Denisova cu un fragment dintr-un os de Neanderthal găsit în apropierea locului prelevării probelor de sol.

După cum presupun oamenii de ştiinţă, particulele pe care le-au găsit cu o proporţie mare de ADN sunt fragmente microscopice din oasele oamenilor şi animalelor preistorice, precum şi fecalele lor fosilizate. Această descoperire simplifică foarte mult căutarea şi identificarea ADN-ului fosil în solul peşterilor şi, de asemenea, permite oamenilor de ştiinţă să folosească aceste resturi pentru a determina sexul, aspectul şi alte caracteristici ale vechilor locuitori ai acestor situri.

În plus, oamenii de ştiinţă au descoperit că natura concentrată a depozitelor de ADN fosil în sol face posibilă căutarea urmelor acestuia chiar şi în acele mostre care au fost depozitate în colecţiile muzeelor ​​şi institutelor de câteva decenii. În viitorul apropiat, Meyer şi colegii săi plănuiesc să analizeze un număr mare de astfel de mostre de sol, care, speră ei, vor îmbogăţi semnificativ înţelegerea antropologilor şi paleogeneticienilor despre populaţiile oamenilor din vechime.