După eşecul aselenizării navei Beresheet, israelienii de la SpaceIL caută o altă destinaţie pentru următoarea misiune

”De această dată, nu vom mai merge spre Lună” notează compania, într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Twitter. ”Călătoria lui Beresheet către Lună a fost primită deja ca una care a doborât recorduri şi a fost o reuşită. Aşadar, vom căuta un alt obiectiv, mai semnificativ pentru Beresheet 2.0” arată în continuare postarea.

Misiunea Beresheet a fost lansată în februarie 2019 şi a ajuns pe Lună după o călătorie de şase săptămâni, însă o problemă la motorul navei a cauzat eşecul aselenizării acesteia.

În Israel, prima misiune Beresheet nu este însă privită ca un eşec. Am vorbit cu co-fondatorul companiei SpaceIL, Kfir Damari, în timpul Cyber Week 2019, care a menţionat de ce consideră că misiunea a fost un succes.

”Noi considerăm că am atins deja suprafaţa Lunii, aşa că nu are rost să ne întoarcem acolo. Mai mult decât atât, misiunea noastră a creat un interes fenomenal în rândul tinerilor pentru spaţiu şi ştiinţă, în general. Au fost copii care au plâns în momentul în care am ratat aterizarea. Pentru noi, faptul că am creat atât de mult interes şi emoţie faţă de acest eveniment pentru persoanele din Israel, este o adevărată reuşită” a spus Damari.

Mesajul care ghidează noua expediţie cosmică a celor de la SpaceIL pare să fie ”Dare to Dream” (n.r. Îndrăzneşte să visezi). Nu există însă nicio informaţie despre destinaţia vizată, compania anunţând că urmează să ofere în curând mai multe detalii.

