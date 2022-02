Administraţia Spaţială din China a publicat un videoclip cu o sondă spaţială care orbitează Marte VIDEO

Materialul video publicat luni, 31 ianuarie, de Administraţia Spaţială Naţională din China (CNSA), a arătat că motorul 3000N al orbiterului, rezervorul, motorul de control al atitudinii şi alte componente funcţionează în condiţii bune.

Naveta Tianwen-1 înconjoară Marte de aproape un an. După lansarea din China în iulie 2020, vehiculul a ajuns pe orbita planetei în februarie 2021. Nava spaţială este prima misiune a Chinei care ajunge cu succes pe orbita Planetei Roşii, făcând naţiunea una dintre puţinele ţări care explorează Marte.

Tianwen-1 a ajuns pe Marte împreună cu un asolizor şi un robot teleghidat (Zhurong), ambele au aterizat cu succes pe suprafaţa planetei în luna mai a anului trecut.

Misiunile sondei chineze constau în realizarea de analize ale atmosferei, ale solului, de a fotografia şi a contribui la cartografierea planetei.

Another surprise from China's Tianwen-1 Mars spacecraft, this time to celebrate Chinese New Year, with a video taken using a selfie stick. CNSA/PEC https://t.co/Fqm6JMUPDX pic.twitter.com/Co7Zjvq0Uk