Cercetătorii israelieni au creat o gaură neagră artificială, confirmând o teorie a lui Stephen Hawking

O echipă de oameni de ştiinţă de la Technion – Institutul Israelian al Tehnologiei, a demonstrat teoria găurilor negre formulată de Stephen Hawking, cu ajutorul unei găuri negre artificiale creată într-un laborator.

Teoria lui Hawking spune că găurile negre emit radiaţie termică, ulterior denumită şi ”radiaţie Hawking”. Cercetătorii au găsit o cale de a măsura nivelul şi temperatura acestei radiaţii, obţinând astfel o înţelegere mai profundă a naturii găurilor negre.

Găurile negre sunt femonene masive şi invizibile din spaţiu, care au un câmp gravitaţional atât de puternic încât absolut nimic, nici măcar lumina, nu poate scăpa din atracţia lui. Pentru gaura neagră artificială dezvoltată de oamenii de ştiinţă israelieni, sunetul a jucat rolul luminii.

În urma experimentului, cercetătorii au observat că undele de sunet se îndreaptă către gaura neagră atunci când se află în jurul câmpului ei gravitaţional, confirmând astfel teoria lui Hawking. Experimentul a fost repetat de 7400 de ori pentru ca oamenii de ştiinţă să obţină date cât mai precise.

”Gaura neagră artificială pe care am construit-o oferă confirmarea naturii termice a radiaţiei Hawking. În plus, am descoperit că temperatura este determinată de gravitaţia artificială de la suprafaţa găurii negre artificiale, în concordanţă cu predicţiile lui Hawking” a spus profesorul Jeff Steinhauer, coordonatorul experimentului.

