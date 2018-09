Cel mai recent scenariu apocaliptic, descoperit de cercetători: o gaură neagră capabilă să înghită Pământul. „Cea mai bună ştire!“, au exclamat internauţii

Fizicienii de la Universitatea Princeton şi de la Institutul Perimeter pentru Fizică Teoretică din Waterloo, Canada au publicat un scenariu ce presupune unde gravitaţionale care ar putea crea o gaură neagră devastatoare, care ar fi capabilă să absoarbă chiar şi lumina.

Undele gravitaţionale sunt pulsaţii invizibile care există în spaţiul cosmic şi care călătoresc la viteza luminii. Cele mai puternice dintre acestea sunt cunoscute sub numele de valuri circulare, care se produc atunci când două stele mari sau două găuri negre încep să se orbiteze reciproc.

Cercetătorii au dorit să studieze ce s-ar putea întâmpla cu exactitate dacă astfel de valuri s-ar întâmpla să se ciocnească şi au folosit cele zece ecuaţii ale teoriei generale a relativităţii a lui Albert Einstein.

Concluziile raportului întocmit de experţi au fost îngrijorătoare: au descoperit că dacă undele sunt suficient de largi, atunci pot crea o gaură neagră imensă care ar putea să înghită până la 85% din energia universului – practic, poate afecta profund spaţiul şi timpul, aşa cum le ştim.

Descoperirea cercetătorilor a fost publicată în revista „General Relativity and Quantum Cosmology“. Într-un interviu pentru „New Scientist“, co-autorul raportului, profesorul Frans Pretorius de la Universitatea Princeton, a declarat: „Aceste particule au foarte multă energie şi pot produce o curbură în spaţiu-timp, iar când undele intră în coliziune, acea curbură se înfăşoară în ea însăşi. Spaţiu-timp se absoarbe, într-un fel, într-o gaură neagră“.

Totuşi, articolul din „New Scientist“ arată că acest scenariu apocaliptic este foarte puţin probabil să aibă loc. Dr. David Garfinkle, profesor în departamentul de fizică de la Universitatea Oakland, Michigan, a declarat pentru publicaţie că nimic din universul cunoscut nu poate produce unde care să se comporte de aşa manieră şi chiar dacă s-ar putea întâmpla ca unde mici să se ciocnească , atunci ele cel mai probabil s-ar dizolva.

Cu toate acestea, internauţii americani, în special, s-au bucurat să afle scenariul apocaliptic. „E cea mai bună ştire pe care am auzit-o în ultima vreme“, a comentat cineva pe Twitter; „Cel mai bun scenariu posibil“, „Chiar ar fi o pierdere atât de mare? Universul ar respira uşurat #armageddon“, „Această ştire e ciudat de reconfortantă“, au scris alţii, în timp ce altcineva se întreba, amuzat, dacă nu cumva deja s-a întâmplat catastrofa cosmică, având în vedere evoluţiile de pe scena internaţională.

