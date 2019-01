Cel mai îndepărtat „om de zăpadă“ explorat vreodată; NASA a dezvăluit o nouă fotografie cu Ultima Thule

Fotografia a fost realizat[ în primele ore din noul an, odată ce sonda a trecut de corpul ceresc care se roteşte în jurul propriei axeo dată la fiecare 15 ore, scrie The Guardian. Imaginea a fost surprinsă de New Horizons de la o distanţă de 29.000 de kilometri, cu jumătate de oră înainte ca sonda să se apropie de roca spaţială.

Nava spaţială a realizat mii de fotografii cu obiectul spaţial care în 2014 era cunoscut ca MU69 şi a stabilit un nou record pentru cel mai îndepărtat zbor din istorie. De la peste un miliard de kilometri distanţă dincolo de Pluto, este nevoie de şase ore ca datele să ajungă pe Pământ cu viteza luminii.

„Faceţi cunoştinţă cu Ultima Thule”, a declarat Alan Stern, principalul reprezentant al misiunii atunci când a dezvăluit imaginea miercuri într-o conferinţă de presă. Oamenii de ştiinţă au spus iniţial despre obiect că are forma unei popice de bowling, dar ulterior Stern a revenit şi a spus că de fapt seamănă mai mult cu un om de zăpadă.

Ultima Thule se află la 6,5 miliarde de kilometri de Pământ, în zona numită Centura Kuiper, regiune a Sistemului Solar similară centurii de asteroizi, însă mult mai mare ca dimensiuni şi cuprinzând mult mai multe corpuri.