Administraţia naţională spaţială chineză a găsit capsula Chang'e-5, revenită pe Terra, cu ajutorul camerelor cu infraroşu

Misiunea chineză Chang'e-5 a revenit pe Pământ cu încărcătura de probe prelevate de pe Lună, joi, la ora locală 01:30, când capsula cu materiale a aterizat în regiunea autonomă Mongolia Interioară.

Echipele de recuperare s-au mobilizat rapid pentru a o găsi. Acţiunea a fost mai dificilă din cauza zăpezii din regiune. Capsula a fost iniţial descoperită de elicoptere care au folosit camere cu infraroşu. Apoi o echipă de asistenţă a marcat locul cu un steag chinez.

The China National Space Administration has found #ChangE5!!!



Follow the live feed👉 https://t.co/jhbg3GS35C https://t.co/Hep9AEyJCT