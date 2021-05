Viral pe internet. Cum arată porumbeii curcubeu care i-au fermecat pe oameni

Pasărea a devenit recent virală pe Twitter, după ce un utilizator a distribuit fotografii cu pasărea în martie: „Ai văzut vreodată un porumbel atât de frumos?” a scris acesta în postarea originală.

Majoritatea au fost uimiţi de frumuseţea păsării, fiind atât de departe de ideea noastră despre porumbei, oamenilor nu le venea să creadă că este de fapt reală.

Păsările sunt originare din Asia de Sud-Est, mai precis din Myanmar, Vietnam, Indonezia şi Filipine.

have u ever seen such a beautiful pigeon ? pic.twitter.com/9PArpmeUSz