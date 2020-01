Uniforma trupelor ”aerospaţiale” ale SUA, subiect pentru ironii pe Twitter

Uniforma în cauză are un model de camuflaj, fiind asemănătoare cu cea a membrilor armatei SUA, o decizie care a stârnit un val de glume, arată BBC, citat de Digi24 .

”Nu au văzut cum arată spaţiul niciodată?” sau ”Câţi copaci vă aşteptaţi să găsiţi în spaţiu?” sunt printre cele mai apreciate comentarii legate de fotografia noii uniforme. Câţiva utilizatori au oferit chiar alternative precum costumele soldaţilor imperiali din Star Wars, spunând că au ”luat în considerare cine vă conduce”.

Gotta say, I'm a little disappointed with the camo. And considering your leader, this is probably more on point. pic.twitter.com/aw4q9KT1MP