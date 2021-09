„Regina TikTok-ului” din România a rămas fără cont de Instagram: „Scrie că am murit”

„Scrie că am murit”, a declarat tânăra, potrivit Unimedia.

Vloggeriţa a încercat să-l restabilească, dar ca răspuns a primit un mesaj în care i-au transmis „condoleanţe şi înmormântare uşoară”

Andreea Bostănica a realizat un video prin care ăşi a unţă fanii că este vie şi sănătoasă: „Nu a murit nimeni. Nu mai pot să intru pe contul meu. M-am trezit şi am văzut că am contul memorial şi nu mai am acces la el. Am trimis cerere ca să-mi recuperez contul şi am primit mesaj de la ei: Ne pare foarte rău pentru pierderea dvs. Mi-au dorit o înmormântare uşoară şi condoleanţe”, a transmis vloggeriţa.

Andreea Bostănica şi-a început cariera de vlogger în 2017, aflându-se în prezent în topul celor mai populare şi relevante vloggeriţe/ influenceriţe din România şi Moldova, cu un fanbase foarte activ atât pe Youtube (563 mii de abonaţi), Instagram (682 mii de urmăritori) şi pe TikTok (3,1M followers).