Povestea ABBA Voyage apare pe TikTok

ABBA Voyage a uimiti criticii, a încântat publicul şi a introdus muzica celor patru superstaruri, Agnetha, Björn, Benny şi Anni-Frid, unei noi generaţii de fani.

Din ABBA Arena, versiunile digitale ale celor patru membri ai trupei, reimaginate sub forma unor staruri pop ale secolului 21, încântă fanii alături de o trupă live formată din zece membri.

Experienţa estompează graniţa dintre lumea reală şi cea digitală şi aduce la viaţă magia ABBA datorită celei mai recente tehologie de captare a mişcării.

Prin cele 45 de minute de conţinut exclusiv pe TikTok, comunitatea globală de pe platformă va avea ocazia să intre în culisele show-ului şi să cunoască călătoria regizorului Baillie Walsh şi a producătorilor Svana Gisla şi Ludvig Andersson, care au dat viaţă concertului revoluţionar ABBA Voyage. De la arena special construită, la tehnologia inovatoare folosită pentru a crea versiunile digitale ale membrilor trupei ABBA şi până la trupa live, coregrafia, costumele sau luminile, momentul va duce fanii în culisele concertului şi va ridica cortina numeroaselor elemente complexe ale producţiei. În plus, acesta va culmina cu mult-aşteptatele imagini de la premiera de pe covorul roşu, care a deschis concertul pregătit timp de 40 de ani.

Odată cu victoria iconică de la Eurovision din 1974, trupa ABBA a devenit una dintre cele mai iubite grupuri muzicale din toate timpurile, iar anul trecut a încântat fanii de pe TikTok alăturându-se platformei. Melodiile consacrate au reuşit să declanşeze numeroase momente virale pe TikTok. Fanii din întreaga lume au folosit cântece emblematice precum „Slipping Through my Fingers” şi „Angeleyes” în conţinutul creat, iar Gimme Gimme Gimme (A man after midnigt) a strâns peste 400.000 de video-uri realizate folosind hashtag-ul #ABBA, dar şi peste 3.4 miliarde de vizualizări.

Fanii sunt invitaţi să urmărească contul oficial de TikTok al trupei ABBA, contul oficial ABBA Voyage şi conţinutul realizat de fanii #ABBA.