Elon Musk, dilemă în privinţa steagului României: „De ce nu vorbeşte lumea despre asta?“

Musk este cunoscut pentru prezenţa sa constantă în spaţiul social media, postând în ultimele luni mesaje precum ”Nuke Mars!”. De data aceasta, se pare că steagul României i-a dat bătăi de cap miliardarului.

Mai exact, acesta se întreabă de ce nimeni nu vorbeşte despre asemănarea dintre drapelul român şi cel al statului Ciad, situat în nordul Africii Centrale.

Postarea a fost primită cu mai multe remarci amuzante din partea urmăritorilor săi, care i-au semnalat că nu este singura asemănare izbitoare dintre două drapele, cel al statului Monaco şi al Indoneziei fiind de asemenea aproape identice.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp