Xiaomi Redmi Note 9, un smartphone promiţător la un preţ bun [TECH REVIEW]

Nu ştiam exact la ce să mă aştept când am aflat că urmează să testez Redmi Note 9 şi recunosc că am fost puţin dezamăgit că am primit modelul cu 3GB RAM / 64 GB stocare. De ce? Pentru că, după părerea mea, 4GB memorie RAM e minim pentru ca un sistem cu Android să funcţioneze bine în 2020.

Sigur că interfaţa minimalistă de la Xiaomi, MIUI 11, şi Android 10 fac ca în majoritatea timpului să nu simţi nevoia de mai mult RAM, dar când vine vorba de multitasking sau gaming vei sesiza limitările. Şi aici intervine discuţia cu preţul, gen ce aşteptări ai la un smartphone de 899 de lei?

Dacă tot am vorbit de RAM, să vă spun specificaţiile pe scurt: procesor Mediatek Helio G85, 3/4GB de RAM, 64GB / 128GB de stocare, procesor grafic Mali G52 MC2. Conectivitate Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB tip C. Telefonul e dual SIM + card de date microSDXC.

Poate că am început criticând telefonul, o să vă spun în continuare ce m-a surprins plăcut, nu sunt puţine lucruri. Întâi mi-a plăcut culoarea, Xiaomi îi spune Polar White. E un albastru deschis în partea de sus, care se ”întăreşte” pe parcurs, transformându-se într-o nuanţă mov în partea de jos. Un fel de antiteză a degradeului, dar care arată foarte mişto. În afară de Polar White mai sunt două variante de culoare: Forest Green şi Midnight Gray.

Deşi în mână se simte solid, rama este din plastic, iar spatele pare la fel. Totuşi, apreciez că nu rămân amprente, e o obsesie a zilelor noastre. Ecranul e un LCD IPS de 6,53 inci cu rezoluţie 1080 x 2340 şi raport 19.5:9, protejat cu Gorilla Glass 5. Ecranul arată bine, e colorat, are contrast şi e suficient de luminos, nu perfect, dar mulţumitor. Are suficiente posibilităţi de personalizare pentru orice utilizator.

Xiaomi Redmi Note 9 nu e un smartphone mic, dar deşi are o baterie mare e surprinzător de subţire. Nu poţi ajunge în orice colţ al ecranului cu o singură mână, dar nu e nici cel mai mare smartphone de pe piaţă. De fapt, după ce am testat Samsung Galaxy S20 Ultra de 6,9 inci, toate celelalte par acum mici.

Autentificarea biometrică, cu faţa sau cu amprenta, funcţionează mai rapid şi mai precis ca la multe dispozitive smartphone din categoria flagship. Senzorul de amprentă e plasat clasic, pe spatele telefonului, sub cameră.

Sunetul dintr-un singur difuzor aflat în partea de jos a telefonului e puternic, fără a se face remarcat printr-o calitate deosebită, totuşi nu dezamăgeşte. Xiaomi Redmi Note 9 are mufă jack, ceea ce e grozav pentru cei care au căşti de calitate.

Pe spate avem 4 camere, cea principală e wide (26 mm), are 48MP, f/1.8 şi PDAF. A doua cameră e ultrawide (unghi de 118˚) de 8 MP cu f/2.2. Mai avem o cameră macro de 2 MP cu f/2.4 şi AF. Ultimul e tot un senzor de 2 MP pentru efectul de adâncime de câmp, folosit cel mai adesea la portrete.

Imagine realizată la metrou, pe lumină scăzută.

În stânga poza făcută din opţiunea Photo, în dreapta Night (Mode). Evident imaginea din dreapta are o expunere mai bună, deci Night (Mode) e eficient.

Pe faţă, în stânga sus, avem cameră de selfie de 13 MP.

Şi un clip video scurt, realizat la asfinţit în Bucureşti.

Culorile şi contrastul fotografiilor sunt ok, gama dinamică a culorilor decentă. Singura mare problemă pe parte de foto-video e lipsa stabilizării, în rest calitatea fotografiilor şi a clipurilor video este peste preţul terminalului smartphone.

Redmi Note 9 vine cu o baterie de 5020mAh, care e suficientă pentru orice consumator. Pentru o utilizare normală (telefon, mail, social media, browsing şi puţin video) apreciez că ar ţine 2 zile. Chiar şi pe un împătimit l-ar duce vreo 6-7 ore SOT (screen on time). Rezultatele măsurătorilor făcute cu aplicaţia AccuBattery, în imagine.

Note 9 are un încărcător de 18W, destul de mic raportat la capacitatea bateriei. O încărcare completă, de la 0 la 100% durează peste 2 ore. Dar, o chestiune utilă e că poţi încărca alte dispozitive de la Redmi Note 9. Alt telefon, căşti, ceas etc.

Gaming - am jucat Call of Duty şi Asphalt 9, deci se poate. Cu setările la minim (low), dar merge. Apare o problemă când te joci şi rulezi concomitent şi un program de înregistrare a ecranului.

În mod clar telefonul nu e de gaming, dar merge ok să te joci ocazional.

Am făcut şi 2 teste sintetice.. Potrivit Antutu, procesorul grafic a primit cea mai mică notă.

Pachetul conţine telefon, încărcător, husă transparentă, cheiţă pentru SIM şi manuale de utilizare.

Xiaomi Redmi Note 9 e un smartphone interesant cu un ecran bun, o baterie generoasă şi o cameră foto peste segmentul din care face parte, la un preţ de 899 lei.