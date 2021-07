Vocalio este aplicaţia câştigătoare a Accessibility Hackathon, o competiţie demarată de Kaufland. Aplicaţia ce îşi doreşte să sprijine persoanele cu deficienţă de auz şi vorbire poate fi descărcată deja din Google Play, urmând să fie disponibilă, în curând, şi în App Store, pentru utilizatorii de iOS.

Vocalio: despre tehnologie şi dorinţa de a ajuta alţi oameni

Echipa Needs Assistance a creat aplicaţia mobilă Vocalio cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu deficienţă de vorbire şi de auz, ajutându-le astfel să comunice mai uşor cu cei din jur. Aplicaţia se bazează pe selectarea unor imagini sau cuvinte care transmit în mod vizual şi auditiv ceea ce utilizatorul nu poate să spună interlocutorului.

„Tehnologia şi dorinţa de a ajuta alţi oameni ne-au adus împreună. Comunicarea este un aspect foarte important în vieţile noastre, de aceea ne-am decis să creăm o aplicaţie mobilă care să ajute oamenii cu dizabilităţi de vorbire să comunice mai uşor.”, au declarat membrii echipei Needs Assistance.

La nivelul implementărilor viitoare, aplicaţia va pune la dispoziţie şi un conţinut audio personalizat în funcţie de profilul utilizatorului şi de geolocaţie, un marketplace pentru expresii uzuale şi o serie de alerte.

Accessibility Hackathon, A.C.C.E.S. şi diversitatea la Kaufland

Accessibility Hackathon a fost conceput ca o extensie a acţiunilor demarate de companie în ceea ce priveşte diversitatea, printre care se numără lansarea programului A.C.C.E.S. (Angajare de Candidaţi cu Cerinţe şi Evoluţii Speciale), dotarea magazinelor cu echipamente special concepute pentru persoanele cu dizabilităţi sau trainingurile periodice organizate la nivel intern pentru integrarea noilor colegi în echipă.

Hackathonul social s-a desfăşurat online şi a fost deschis tuturor profesioniştilor din domeniul IT. Astfel, 43 de echipe, alcătuite din peste 215 participanţi, s-au înscris la această competiţie. Toate echipele care au trecut de etapa eliminatorie au primit sfaturi practice din partea unor mentori de top, din domenii precum business, tech şi social, care le-au oferit sprijinul necesar pentru a performa cât mai bine. Campania de promovare a ajuns la peste 1.500.000 de persoane la nivel naţional, iar publicul interesat a putut să contribuie la acest proiect special şi să voteze echipa favorită. Verdictul este ştiut deja: echipa Needs Assistance şi soluţia dezvoltată de aceştia – Vocalio, au fost desemnaţi câştigători. În plus, juraţii au decis acordarea unor menţiuni speciale echipelor Tuatara, Accesi Bot, S.P.N. şi Robo Medical, care au propus o serie de soluţii inovatoare care să le permită persoanelor cu dizabilităţi o mai bună integrare la locul de muncă.

Vocalio poate fi descărcată din Google Play aici.