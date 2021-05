vivo lansează în Europa telefonul inteligent vivo X60 Pro 5G

Model vivo X60 Pro Dimensiuni 158.58 x 73.24 x 7.59mm (Midnight Black) /7.69mm (Shimmer Blue) Greutate 177g (Midnight Black) /179g (Shimmer Blue) Culori Midnight Black, Shimmer Blue Sistem de operare Funtouch OS 11.1 (Based on Android 11) Procesor Qualcomm Snapdragon 870 CPU Kryo 585, 1*A77(3.2GHz) 3*A77(2.4GHz) 4* A55(1.8GHz) GPU Adreno 650 670MHz RAM 12GB LPDDR4X Stocare 256GB UFS 3.1 Ecran 3D Curved Ultra O Screen Sticlă Front Cover: SCHOTT Xensation® Up. / Back Cover: Corning Gorilla Glass 6 Display E3 Samsung AMOLED HDR10/10+, P3, 103%NTSC, 6000000:1 Rată de refresh 120Hz Rataă de răspuns 240Hz Diagonală ecran 6.56 inci Luminozitate 500nits (TYP), 800nits (HBM), 1300nits (PEAK) Rezoluţie 2376 x 1080 (FHD+) 19.8:9 Baterie 4200mAh (TYP) Încărcare rapidă 33W FlashCharge Camera din spate 48MP, F1.48, 25.2mm, 1/2”, 0.8μm, AF, Gimbal+OIS 13MP, F2.46, 50mm portrait, 1/3”, 1.12μm, AF, 2x optical zoom 13MP, F2.2, 16mm 120° Super Wide-Angel*/ 2.5cm Super Macro, 1/3”, 1.12μm, AF *108° after correcting for distortion Camera din faţă 32MP, F2.45, 1/2.8”, 0.8μm, AI Selfie Camera Stabilizare Gimble Camera System + EIS Fotografie Customized IMX598, Super Night Mode, 3D Stabilization, Astro Mode, Pro Sports Mode, Portrait, Slow Motion, Supermoon Mode, Panorama, Pro Mode, etc. Filmare Yes, MP4 Up to 4K@60fps Reţea 2G GSM: 850/900/1800/1900 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 4G TDD LTE: B38/B39/B40/B41 5G NR*: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 *N5/N8/N20/N38 only supports NSA Tip Card Slot Dual Nano SIM Wi-Fi 802.11 bgn/a/ac/ax, 2.4GHz / 5GHz MIMO, Wi-Fi6 supported Bluetooth Bluetooth 5.1 NFC Yes GPS Yes, A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS/QZSS Senzori Accelerometer, Colour Temperature Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, In-Display Fingerprint Sensor, Gyroscope USB USB2.0 Type-C, USB On-The-Go (OTG) În cutie Model: vivo X60 Pro Earphone: XE710(3.5mm jack) Căşti + adaptor Type-C Încărcător: 33W FlashCharge + Type-C to USB Cable Husă protecţie, folie aplicată pe ecran, cheiţă SIM , manuale.