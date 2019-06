VIDEO Oppo şi Xiaomi se laudă cu primele camere de selfie montate în display

Eliminarea notch-ului a devenit cea mai importantă misiune pentru câţiva producători de telefoane mobile, iar chinezii de la Oppo şi Xiaomi au arătat pe reţelele sociale cum funcţionează cea mai nouă tehnologie care permite acest lucru: implementarea camerei frontale în display-ul telefonului.

Într-o postare pe Weibo, vicepreşedintele Oppo, Brian Shen, arată că această tehnologie este funcţională pe unul din telefoanele companiei. Camera frontală nu este vizibilă, însă prezenţa sa este confirmată odată ce aplicaţia de cameră este deschisă, arătând tavanul încăperii şi fiind acoperită ulterior de degetul unei persoane.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY