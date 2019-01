VIDEO Google ia peste picior Apple în cea mai nouă reclamă pentru Pixel 3. Cum este ridiculizată compania din Cupertino

Poate că Samsung sau Huawei mai au încă câte ceva de învăţat, însă Google o duce destul de bine în ceea ce priveşte senzorul foto.

Atât de bine încât au lansat o campanie de marketing în care iau peste picior gigantul din Cupertino, pentru faptul că cele mai recente terminale iPhone nu se descurcă chiar atât de bine la fotografia pe timp de noapte.

Chiar dacă Google nu are pedigree-ul Apple în ceea ce priveşte producţia proprie de hardware pentru smartphone-uri, problemele întâmpinate la Nexus şi la prima generaţie de Pixel au fost rapid rezolvate odată cu achiziţia a jumătate din angajaţii HTC, din Taiwan.

Eforturile au fost cel mai vizibile odată cu lansarea „Night Sight”, funcţia de fotografiat în condiţii de luminozitate scăzută, poate una dintre cele mai importante la o cameră foto montată pe smartphone. Pentru a scoate în evidenţă acest lucru, vicepreşedintele de marketing al Google a postat pe Twitter o imagine care vorbeşte de la sine.

Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself 💥 #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq