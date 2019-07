Un raport al Swisscom arată că 5G nu e nociv pentru sănătate sau mediu

Raportul are patru pagini şi răspunde mai multor acuzaţii la adresa tehnologiei 5G. Am selectat doar punctele care sunt legate de sănătate şi mediu.

1. 5G cauzează cancer.

În termenii tehnologiei folosite, 5G e puţin diferită de 4G (LTE) şi impactul biologic e redus. Potrivit tuturor rapoartelor ştiinţifice din prezent nu sunt riscuri pentru sănătate din cauza radiaţiilor reţelelor mobile. Totuşi Association for Research on Cancer IARC (Asociaţia de Cercetare a Cancerului) clasifică radiaţiile mobile ca ”posibil cancerigene” aşa cum sunt clasificate şi cafeaua sau alte substanţe. 90% din radiaţiile la care o persoană e expusă provin de la dispozitivul propriu.

Sursă: Swiss Cancer League; Swiss Research Foundation for Electricty and Mobile Communication (FSM); Dr. Gregor Dürrenberger, Director of FSM

2. 5G cauzează moartea albinelor.

Jean-Daniel Charriere, un om de ştiinţă de la Agroscope, Centrul elveţian de excelenţă pentru cercetare agricolă, spune: “Toate studiile pe această temă n-au putut demonstra că electrosmog-ul cauzează probleme albinelor”.

Sursă: Berner Zeitung BZ, 2 mai 2017

3.Sunt mii de studii care dovedesc că telefoanele mobile sunt dăunătoare.

Pe 18 februarie 2019, Neue Zürcher Zeitung a concluzionat: ”Folosind valorile standard pentru radiaţii nici un studiu nu a putut demonstra că există riscuri. Nici măcar o privire de ansamblu a cercetărilor din domeniu nu oferă vreo indicaţie că ar exista riscuri ".

Raportul integral aici.

