Aşezati-vă bine în scaun, puneţi-vă centura şi pregătiţi-vă pentru o mică incursiune în rândul celor mai performante telefoane mobile la început de 2019.

Telefoane mobile de varf la începutul anului 2019

10. Telefon Mobil OnePlus 6 A6000, Procesor Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Optic AMOLED Touchscreen Capacitiv 6.28", 8GB RAM, 128GB Flash, Dual 16+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) = 2399 lei 2399 lei

OnePlus îşi merită locul alături de branduri consacrate din industria de telefonie mobilă-Samsung, Apple şi Sony. Se prezintă la start cu performanţe bune, afişaj bogat în culori şi luminos, design atractiv şi o cameră foto solidă. OnePlus 6 este cel mai bun model pe care compania l-a oferit pasionaţilor de telefoane mobile. Are specificaţii de top, o cameră duală bună şi un ecran OLED desăvârşit. Asemenea producătorului chinez Xiaomi, OnePlus reuşeşte să menţină un preţ accesibil pentru noile telefoane oferite. Acesta este cu siguranţă principalul sau avantaj competitiv comparativ cu celelalte telefoane mobile performanţe la care vom face referire.

OnePlus 6 îl veţi găsi în multiple configuraţii, dar pentru acest top am preferat variantă cu 8 GB RAM şi 128 GB Flash. Chiar dacă nu este waterproof, OnePlus 6 rămâne o alegere inteligenţă pentru cei cu buget medium. Recuperează şi pe partea de design, având carcasă cu ramă din metal, display cu raport 2:1 şi notch pentru cameră frontala.

9. Telefon Mobil Sony Xperia XZ2, Procesor Octa-Core 2.8GHz / 1.8GHz, TFT TRILUMINOS 5.7", 4GB RAM, 64GB Flash, 19MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim 64gb, Android (Verde) = 2599 lei

Cu toate că Sony a pierdut teren în faţă altor producători consacraţi de telefoane mobile, încă există admiratori fideli acestui brand. Comparativ cu variantele anterioare, XZ2 reuşeşte să atragă atenţia din mai multe puncte de vedere. Are un aspect Loop Surface, cadru din metal, cu partea frontala acoperită total cu sticlă Corning Gorilla Glass 5. Nu este cel mai finuţ şi elegant telefon din lista curentă de modele premium.

Este pus în mişcare de un procesor Snapdragon 435 cu 8 nuclee, ceea ce îi justifica prezenţa în topul pe care ne-am propus să-l realizăm. Are 4 GB RAM şi memorie internă extensibilă de 64 GB Flash, ecran triluminos de 5.7 inch cu X-Reality Engine şi cameră de 19MP non-duală. Nu este cel mai performant model pe care puteţi să-l cumpăraţi pentru preţul afişat deoarece Huawei şi Samsung au oferte mult mai competitive în această categorie de preţ. Chiar şi aşa Sony Xperia XZ2 rămâne o opţiune interesantă mai ales din punct de vedere estetic.

8. Telefon Mobil Huawei P20 Pro, Procesor Octa-Core 2.36/1.8 GHz, OLED Capacitive touchscreen 6.1", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru) = 2799 lei

Iată unul din telefoanele mobile care face cu adevărat furori la început de 2019. Huawei câştiga din ce în ce mai mult aprecierea iubitorilor de smartphone-uri, care îi recunosc avantajele: preţuri imbatabile, performanţe foarte bune, funcţii inovatoare. Toate acestea se regăsesc din plin pe modelul P20 Pro.

Cea mai importantă inovaţie pe care o aduce acest telefon Huawei P20 pro constă în cameră foto triplă 40+20+8MP, ce include un senzor mare de 40MP ideal pentru o tehnică avansată în fotografii reuşite, cameră cu senzor color şi monocrom, precum şi un zoom optic mare (3X).

Echipat cu un procesor cu 8 nuclee, un display de 6.1 inch şi rezoluţie 2240 x 1080 px cu panel AMOLED, 6 GB memorie RAM şi 128 memorie internă Flash, telefon Huawei P20 pro face o figură foarte frumoasă. Este unul din cele mai bune telefoane la preţ oarecum rezonabil pe care îl poţi cumpără în prezent.

Ni se prezintă într-o carcasă din sticlă waterproof, cu un aspect rafinat şi display cu ramă ultra-slim. Pe lângă suita de porturi şi funcţii clasice are în plus senzor de amprenta.

P20 Pro este variantă optimizată a lui Huawei P20 care are ecran mai mic de 5.8 inch, precum şi un preţ mai avantajos.

7. Telefon Mobil HTC U12 Plus, Procesor Octa-Core 2.8GHz/1.7GHz, Super LCD6 Capacitive Touchscreen 6", 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Rosu) = 2899 lei

Am ales să includem în topul celor mai performanţe modele de telefoane mobile şi acest exemplar de la HTC deoarece compania pare că se străduieşte în sensul inovării. HTC U12 Plus este un telefon puternic, cu un sunet incredibil şi cameră foto peste medie. Opţiunea este în general îmbrăţişată de cei care fac upgrade de la vechiul model HTC 10 sau de cei care caută o alternativă decentă la cele mai bune telefoane mobile Samsung şi iphone, lideri incontestabili de piaţă.

HTC U12 Plus este motorizat de un procesor Snapdragon 845, unul din cele mai puternice de pe piaţă. Compoziţia hardware este în continuare completată de memoria de 6 GB RAM şi memoria internă extensibilă de 64 GB Flash. Cameră foto duală se aliniază celor mai performanţe modele: are doi senzori, unul de 12 MP şi unul secundar de 16Mp cu zoom 2x. Inclusiv cameră din faţă este duală ,ceea ce oferă un plus de claritate şi detaliere pentru fotorafiile tip portret.

6. Telefon Mobil Samsung Galaxy S9 Plus, Procesor Exynos 9810, Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.2", 6 GB RAM dual, 128GB Flash, Camera Duala 12MP+12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 3399 lei

Samsung este unul din cei doi guru uriaşi ce deţin supremaţia pe piaţă de telefoane mobile ultra-performanţe şi era evident că îl vom include în topul nostru (nu doar o data, ci chiar de două ori). Modelul Galaxy S9 Plus a fost unul din cele mai cumpărate şi îndrăgite modele din anul precedent, fiind de altfel bine poziţionat în preferinţele românilor pentru titlul de "cel mai valoros cadou". Atuurile sale sunt numeroase.

Bază hardware pentru telefon samsung galaxy este formată dintr-un procesor de ultima tehnologie, Exynos 9810 cu 8 core-uri. Acesta lucrează împreună cu 6GB ram memorie şi 128 GB Flash memorie internă extensibilă pentru a oferi experienţe fantastice de navigare pe ecranul tactil de 6.2 inch. Bifând pe rând aproape toate cerinţele de bun simţ pe care ar putea să le aibă un cumpărător la început de an 2019, Samsung Galaxy S9 Plus se bucură în continuare de popularitate.

Una din schimbările de bun auguur întâmpinate cu zâmbetul pe buze de către fanii Samsung a fost legată de cameră foto optimizată. Astfel, cameră duală are un senzor principal şi unul secundar, ambii de 12 MP şi excelează din punct de vedere al focalizării şi stabilizări. Merită subliniate avantajele oferite de diafragma reglabila şi zoom-ul 2x prezent pe cameră secundară.

5. Telefon Mobil Apple iPhone XR, LCD Liquid Retina HD 6.1", 128GB Flash, 12MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, iOS (Black) = 3999 lei

Cu toate că a fost de cele mai multe ori cotat sub fraţii săi mai bine echipaţi iphone XS şi iphone XS Max, variantă telefon apple iphone XR este o alegere potrivită pentru cei care îşi doresc neapărat un telefon mobil Apple, dar la preţ mai avantajos. Chiar dacă este una din cele mai accesibile variante de la Apple, adevărul este că pentru acelaşi preţ puteţi găsi modele mai atractive semnate de alte branduri.

Că şi estetică el se aseamănă în multe puncte de vedere cu celelalte modele de la iphone, doar că are o rezoluţie mai mică a ecranului şi o cameră foto non-duală de 12 MP. Echipat cu un ecran LCD Liquid Retina HD 6.1 inch şi memorie internă extensibilă 128 GB Flash, iphone XR are şanse de câştig în faţă celor care apreciază întotdeauna calitatea Apple, dar decid că nu sunt pregătiţi financiar pentru modelele de vârf propuse de acest brand.

4. Telefon Mobil Samsung Galaxy Note 9, Procesor Octa-Core Exynos 9810, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.4", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera duala 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Ocean Blue) = 4399 lei

Galaxy Note 9 promite poze de o claritate excepţională, design plăcut vizual şi la atingere, precum şi o experienţă decentă pentru gaming. Cu un ecran super AMOLED de 6.4 inch şi rezoluţie 1440 x 2960, sticlă de protecţie Gorilla Glass 5 şi o configuraţie bine închegată, Galaxy Note 9 are cam tot ce aţi putea dori de la un telefon decent în 2019. Este pus în mişcare de un procesor cu 8 nuclee pe chipset Exynos 9810, 8 GB RAM şi memorie internă 512 GB Flash.

Spre deosebire de alte modele de telefoane mobile, Note 9 se livrează împreună cu un pen digital S-pen, care se poate conecta prin Bluetooth şi pe care astfel îl puteţi folosi pe post de telecomandă.

3. Telefon Mobil Apple iPhone XS, OLED Super Retina HD 5.8", 64GB Flash, Dual 12MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, iOS (Space Gray) = 5050 lei

iphone XS este unul din cele mai scumpe telefoane mobile la început de an 2019. Acest telefon apple iphone xs preia în mare designul modelului anterior, iphone X fiind îmbrăcat într-o carcasă din sticlă şi oţel. Platformă hardware are în centru procesorul A12 Bionic, cel care a fost catalogat că fiind cel mai puternic din 2018. Noi am ales o configuraţia cu 64 GB Flash memorie internă, dar găsiţi de asemenea variantele extinse cu 256 şi chiar 512 GB.

Displayul de 5.8 inch cu rezoluţie 2436 x 1125 pixeli impresionează prin stabilitate, claritate şi bogăţia culorilor. Dacă până în prezent aţi utilizat un smartphone cu ecran mai mare şi vreţi să rămâneţi în aceeaşi zonă, puteţi luă în calcul modelul iphone XS Max care oferă un display de 6.5 inch (la pachet cu o rezoluţie mai bună de 2688 x 1242 px). Cameră foto lucrează cu doi senzori de câte 12MP.

2. Telefon Mobil Huawei Mate 20 Pro, Procesor Kirin 980, Octa Core, OLED Multitouch 6.39", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Twilight) = 5099 lei

Huawei revine în topul nostru, de această data pe o poziţie şi mai înaltă cu modelul Mâţe 20 pro. Principalele puncte forţe ale acestui model de telefon huawei mâţe constau în cameră foto triplă de mare fineţe şi ecranul multitouch calitativ. Cameră tripa este de fapt un element nou pe care cei de la Huawei l-au introdus atunci când au lansat pe piaţă Mâţe 20 Pro. Telefonul merită din plin mai ales dacă va place să surprindeţi cadre interesante oricând aveţi ocazia.

Huawei nu a mai folosit senzorul monocrom pe care îl regăsim pe modelul precedent (Mâţe 10 pro) şi în schimb a decis să optimizeze luminozitatea printr-un sistem foto complet ce include un mod foto de bază cu senzor de 40 megapixeli , unul cu zoom 5 x şi unul wide.

Că şi echipare hardware putem remarcă prezenţa noului procesor Kirin 980 cu 8 nuclee, memoria de 8 GB RAM şi memoria internă extensibilă de 256 GB Flash. Ecranul AMOLED de 6.39 inch multitouch este luminos, cu un contrast bun şi o rezoluţie îmbunătăţită faţă de modelul anterior de la Huawei.

1. Telefon Mobil ASUS ROG Phone ZS600KL, Procesor Octa-Core 2.96GHz / 1.7GHz, AMOLED Capacitiv Touchscreen 6", 8GB RAM, 512GB Flash, Dual 12+8MP, Wi-Fi, 4G, Single Sim, Android (Negru) = 5737 lei - vezi detalii evoMAG

ASUS ROG Phone ZS600KL pare să fie o prezenţa destul de exotică printre celelalte modele de telefoane mobile prezentate mai sus. Acest lucru se datorează particularităţilor sale inspirate din zonă "gaming-ului": dotări hardware de vârf, design gaming-like, baterie foarte bună şi capacitatea de a suportă jocuri pe telefon destul de pretenţioase şi consumatoare de resurse. Dacă intenţionaţi să jucaţi pe telefon, căutaţi un model cu adevărat deosebit şi banii nu reprezintă o problemă pentru dumneavoastră, puteţi paria cu încredere pe ASUS ROG Phone ZS600KL.

Telefon Mobil ASUS ROG vine preinstalat cu sistem de operare Android 8.1 Oreo, are un sistem audio cu vibraţii şi o cameră foto duală de 12 MP. Din păcate nu este dual sim. În schimb recuperează pe partea de hardware: display AMOLED cu HDR, utilizare facilă graţie conectorului poziţionat lateral, afişaj super rapid la 90 Hz cu un timp răspuns de doar o milisecundă, cpu high-end tactat la 2.96GHz. În plus, Asus dovedeşte că are experienţă în proiectarea echipamentelor de gaming şi dotează acest telefon de jocuri cu un sistem special de răcire cu incintă de vaporizare, radiator din cupru şi cooling board din carbon.

Acest Telefon Mobil ASUS ROG se distringe de asemenea printr-un design spectaculos, futurist, carcasă foarte rezistentă din sticlă Corning Gorilla Glass, rezistentă antişoc dovedită. Cu certitudine nu este un telefon pentru orice, dar este o alegere perfectă pentru cei care caută o extensie la echipamentele de gaming clasice pe care le deţin sau nu.

