Samsung a prezentat Galaxy Z Flip 5G. Specificaţii şi preţ

Galaxy Z Flip 5G este, cu foarte puţine deosebiri, acelaşi telefon, cu acelaşi aspect şi aceleaşi caracteristici precum Galaxy Z Flip, lansat la începutul anului. Are în plus suportul 5G, un procesor mai nou, Snapdragon 865 Plus şi costă mai mult cu 70 de dolari faţă de versiunea 4G, adică 1499 de dolari.

Galaxy Z Flip 5G vine în variantele de culoare “Mystic Gray” şi “Mystic Bronze”.

În ceea ce priveşte 5G-ul, Samsung a ales banda de mijloc, Sub-6 GHz, cea care va fi regăsită, probabil, în cele mai multe smartphone-uri. Nu este la fel de rapidă ca mmWave, dar a oferă o rază mai mare, ceea ce va fi important atâta vreme cât acoperirea 5G nu va fi foarte extinsă.

Galaxy Z Flip 5G vine şi cu funcţii îmbunătăţite faţă de Galaxy Z Flip:

Modul Flex – atunci când dispozitivul este pliat într-un unghi de 90 de grade, display-ul se împarte automat în două ecrane de 4 inci, astfel încât să poţi vizualiza conţinut în jumătatea superioară a afişajului şi să poţi controla uşor din jumătatea de jos.

– atunci când dispozitivul este pliat într-un unghi de 90 de grade, display-ul se împarte automat în două ecrane de 4 inci, astfel încât să poţi vizualiza conţinut în jumătatea superioară a afişajului şi să poţi controla uşor din jumătatea de jos. YouTube cu modul Flex – Cu modul Flex în timp ce vizualizezi conţinut în jumătatea superioară a dispozitivului, poţi naviga, citi descrieri şi comenta în jumătatea de jos. În plus, primeşti patru luni de YouTube Premium cu Galaxy Z Flip 5G.

– Cu modul Flex în timp ce vizualizezi conţinut în jumătatea superioară a dispozitivului, poţi naviga, citi descrieri şi comenta în jumătatea de jos. În plus, primeşti patru luni de YouTube Premium cu Galaxy Z Flip 5G. Actualizarea camerei cu modul Flex – Acum este şi mai uşor să filmezi din unghiuri mult mai mari şi joase cu Galaxy Z Flip. Indiferent dacă doriţi să înregistraţi videoclipuri cu un unghi scăzut sau să realizaţi fotografii vibrante, pur şi simplu atingeţi de două ori în modul Flex pentru a schimba fereastra de previzualizare a camerei din partea de sus în partea de jos a dispozitivului.

Multitasking – activităţi simultane fără efort cu funcţia Ferestre Active Multiple. Poţi folosi bara pentru ferestre multiple pentru a trage sau arunca aplicaţiile pe care vrei să le foloseşti.

– activităţi simultane fără efort cu funcţia Ferestre Active Multiple. Poţi folosi bara pentru ferestre multiple pentru a trage sau arunca aplicaţiile pe care vrei să le foloseşti. App Pair – poţi accesa două aplicaţii simultan, folosind funcţia App Pair din bara pentru ferestre multiple, astfel încât atunci când eşti gata să partajezi fotografii, aplicaţiile de galerie şi mesagerie se vor deschide simultan.

Bara pentru ferestre multiple – Bara pentru ferestre multiple este acum parte dintr-o integrare mai robustă a panoului Edge, pentru un plus de confort, oferind acces la mai multe aplicaţii.





Specificaţii complete

Galaxy Z Flip 5G Display Display Principal 6.7-inch FHD+ Dynamic AMOLED Display (21.9:9) Infinity Flex Display 2636 x 1080 425ppi * Ecranul măsurat pe diagonală sub forma unui dreptunghi complet, fără a lua în calcul colţurile rotunjite. Zona vizuală efectivă este mai mică din cauza colţurilor rotunjite şi a camerei. Display de acoperire 1.1-inci Super AMOLED Display 300 x 112 303ppi * Ecranul măsurat în diagonală sub forma unui dreptunghi complet, fără a lua în calcul colţurile rotunjite. Zona vizibilă efectivă este mai mică datorită colţurilor rotunjite. Dimensiune şi Greutate Pliat 73.6 x 87.4 x 17.4mm (Balama) - 15.4mm (îndoit) Desfăcut 73.6 x 167.3 x 7.2mm - 6.9mm (Ecran) * Grosimea lui Galaxy Z Flip nu include şi cadrul afişajului principal atunci când este desfăcut.. Greutate 183 g Camera Camera Frontală 10MP Selfie Camera: F2.4 Pixel size: 1.22μm FOV: 80˚ Cameră Spate Duală 12MP Ultra Wide Camera: F2.2 Pixel size: 1.12μm FOV: 123˚ 12MP Wide-angle Camera: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Pixel size: 1.4μm FOV: 78˚ OIS for Rear Wide-angle Camera (Stabilizator Optic de Imagine) Pana la 8x Zoom Digital Inregistrare HDR10+ Tracking AF AP Procesor 7㎚ 64-bit Octa-Core ※ 3.09㎓ (Maximum Clock Speed) + 2.40㎓ + 1.80㎓ Memorie 8GB RAM cu 256GB stocare internă * Spaţiul de stocare disponibil poate depinde de software-ul preinstalat. Baterie 3,300 mAh (standard) Baterie duală * Valoare standard testată în condiţii de laborator ale terţilor. Valoarea standard este valoarea medie estimată luând în considerare abaterea capacităţii bateriei în funcţie de probele de baterii testate conform standardului IEC 61960. Capacitatea nominală (minimă) este de 3200mAh. Durata de viaţă reală a bateriei poate varia în funcţie de mediul reţelei, de tiparele de utilizare şi de alţi factori. Încărcare Încărcare rapidă compatibilă prin cablul de alimentare şi wireless * Wireless PowerShare** * Încărcare prin cablu compatibilă cu QC2.0 şi AFC. Încărcare wireless compatibilă cu WPC ** Wireless PowerShare funcţionează cu majoritatea dispozitivelor certificate Qi. Necesită o baterie de minim 30% pentru a partaja. Viteza şi eficienţa energetică a încărcării variază în funcţie de dispozitiv. Nu poate funcţiona cu unele accesorii, huse sau alte dispozitive ale producătorului. Dacă aveţi probleme la conectare sau încărcarea este lentă, scoateţi orice husă de pe fiecare dispozitiv. Aceasta poate afecta recepţia apelurilor sau serviciile de date, în funcţie de mediul reţelei. OS Android 10 Reţea 5G*: 5G Non-Standalone(NSA), 5G Standalone(SA), Sub6, Dynamic Spectrum Sharing(DSS) LTE**: Enhanced 4X4 MIMO, Up to 6CA, LTE Cat.20 Pana la 2.0Gbps Download / Pana la 200Mbps Upload * Necesită conexiune optimă de reţea 5G, disponibilă pe anumite pieţe. Verificaţi disponibilitatea şi detaliile la operatorul dvs. Vitezele de descărcare şi streaming pot varia în funcţie de furnizorul de conţinut, conexiunea la server şi alţi factori. ** Viteza reală poate varia în funcţie de ţară, distribuitor şi mediu de utilizare. Conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) * Acoperirile Galileo şi BeiDou pot fi limitate. Este posibil ca BeiDou să nu fie disponibil pentru anumite ţări. SIM Card Un eSIM si un Nano SIM * Cartela SIM vândută separat. Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară şi distribuitor. . * eSIM necesită un abonament de servicii wireless şi vă permite să activaţi un abonament de telefonie mobilă fără utilizarea unui nano SIM. Disponibilitatea eSIM poate varia în funcţie de versiunea software, de ţară şi de operator. Verificaţi cu operatorul dvs. dacă abonamentul dumneavoastra de telefonie mobilă acceptă eSIM. Plată Samsung Pay Credit & debit cards: Supports MST or/and NFC, Prepaid card, Global remittance, Transit, Memberships, Gift cards, Rewards * Disponibil în anumite ţări. Caracteristicile pot varia în funcţie de ţară şi furnizorii de servicii. Senzori Senzor de amprentă capacitivă (laterală), accelerometru, barometru, senzor Gyro, senzor geomagnetic, senzor de hală (digital, analog), senzor de proximitate, senzor de lumină RGB Autentificare Tip blocare: model, PIN, parolă Tip blocare biometrică: senzor de amprentă, recunoaşterea feţei * Recunoaşterea feţei este disponibilă doar atunci când este desfăcut cu camera frontală în dreptul feţei. Audio Difuzor mono Sunet surround pentru Bluetooth şi căşti cu tehnologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus.) UHQ 32-bit &DSD64/128 support PCM: Pana la 32 bits, DSD*: DSD64/128 Audio playback format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Bluetooth Dual Audio: conectaţi două dispozitive Bluetooth la Galaxy Z Flip pentru a reda audio prin două dispozitive simultan. Scalable Codec: Conexiune Bluetooth îmbunătăţită sub interferenţe de frecvenţă radio ambientală. Înregistrare Calitatea înregistrării este îmbunătăţită cu ajutorul microfonului AOP ridicat, care reduce la minimum denaturarea calităţii audio în medii zgomotoase. * Redarea DSD64 şi DSD128 pot fi limitate în funcţie de formatul fişierului. * Cele două dispozitive conectate pot prezenta o mică diferenţă de ieşire a sunetului. * Disponibil numai pentru anumite accesorii realizate de Samsung şi AKG. * AOP: punct de suprasarcină acustică Video Video playback format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Conexiune TV Wireless: Smart View (screen mirroring 1080p at 30fps) Securitate Knox platform: monitorizare şi protecţie în timp real. Virus, prevenire malware. (Powered by McAfee) Folder securizat: un spaţiu securizat pe dispozitiv pentru izolarea şi protejarea conţinutului, precum aplicaţii, fotografii, filme şi fişiere private. * Furnizorii de soluţii de prevenire a viruşilor şi malware pot varia în funcţie de ţară. În cutie Galaxy Z Flip, cablu de date, Incarcator USB, agrafa de indepartare, ghid de pornire rapidă, căşti (cască USB tip-C) cu sunet de AKG * Este posibil ca componentele reale, inclusiv căştile, să nu fie disponibile în funcţie de modelul achiziţionat sau de ţara sau regiunea în care locuieşti. Culoarea pachetului şi a capacului poate varia în funcţie de culoarea dispozitivului.

Galaxy Z Flip 5G va fi disponibil începând cu 7 august, inclusiv pe site-ul oficial al producătorului.