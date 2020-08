Samsung Galaxy Z Flip, un pliabil seducător şi performant [TECH REVIEW]

Galaxy Z Flip nu e atât de mare şi de impresionant ca Fold, dar specificaţiile hardware sunt apropiate. Se simte că Samsung a căpătat experienţă în materie de ecrane flexibile, îmbinări şi finisaje de mare precizie, în general. O parte din mine parcă şi-a dorit să găsescă un defect al acelui ecran sau al construcţiei, dar n-a fost să fie.

După ce am petrecut vreo săptămână cu el am început să caut preţul, pentru că voiam să-l cumpăr, cam atât e de tare. Preţul e undeva pe la 5500-6000 de lei, destul de scump pentru mine, dar judecând prin comparaţie cu Fold, la jumătate. Şi da, dacă aş avea banii, l-aş cumpăra. Nu doar pentru că e Samsung sau pentru specificaţiile de top, ci pentru că e flexibil, deci ai un smartphone mare, care se face mic la nevoie şi încape în palmă sau în orice buzunar. În plus, deşi nu sunt un fashion addict, trebuie să recunosc că inspiră o anumită eleganţă şi rafinament.

Şi dacă eşti interesat de pliabile 5G, în timp ce scriam acest review, s-a lansat şi modelul Galaxy Z Flip 5G. Iar pe 5august odată cu noua serie Note 20 şi alte dispozitive a fost anunţat şi Galaxy Z Fold2 5G.

Am testat modelul roz, o culoare care vine puternic în contradicţie cu stilul meu, dar Galaxy Z Flip e atât de cool, încât culoarea n-a fost un obstacol mai mult de o clipă. Am avut aceeaşi "problemă" cu Apple Watch 5, care avea o brăţară roz, dar în rest, impecabil ca design şi utilitate.

Să vorbim şi despre specificaţii, ce ascunde Z Flip sub carcasă: procesor Snapdragon 855, procesor grafic Adreno 640, 8GB memorie RAM, stocare 256 GB UFS 3.0. Pe partea de conectivitate avem 4G (LTE), Bluetooth 5.0, WiFi, GPS, NFC şi USB-C 3.1.

Ecranul principal flexibil e un Dynamic AMOLED cu o diagonală de 6,7 inci deschis, o rezoluţie 1080 x 2636, un raport corp ecran de 82.5% şi cu HDR10+. Dacă ţii cu tot dinadinsul se cunoaşte o diferenţă între ecranele clasice de sticlă de la Samsung şi acesta. Privit din unghiuri oblice nu are aceeaşi strălucire, dar un utilizator obişnuit nu va sesiza diferenţa. Oricum, ecranul e viu colorat, are posibilităţi de ajustare în funcţie de preferinţe şi e suficient de luminos în orice situaţie.

Ecranul secundar, exterior e minuscul, are 1.1 inci, e Super AMOLED şi are o rezoluţie de 112 x 300 p. Afişează ora, data şi nivelul bateriei. Se deschide prin dublă atingere (double tap) şi dacă-l tragi spre stânga sau dreapta mai afişează scurtături către muzică, setări şi diverse aplicaţii. Dacă dai click pe ele, îţi spune să deschizi telefonul. Poţi, de asemenea, să-ţi faci selfie cu camera principală, dar o să-ţi povestesc asta la capitolul foto-video.

Pentru cei care nu ştiu, Samsung Galaxy Z Flip trebuia să se numească iniţial Bloom, pentru designul cu orhideea care "Bloom" (înfloreşte) când deschizi telefonul. O urmă a acelui nume se mai găseşte în specificaţii, acolo la categoria Device apare numele bloom, iar la Product - bloomqeea.

Se va crăpa sau se va rupe la un moment dat? E o întrebare bună, dar când faci un review te concentrezi pe prezent şi acum ecranul sau ”balamaua” - un cuvânt mic pentru această operă de artă - arată impecabil. Pe mijlocul ecranului, acolo unde se pliază/îndoaie, spune-i cum vrei, există o mică denivelare care e vizibilă din anumite unghiuri. Nu pot să spun că e deranjant, pentru că te obişnuieşti cu ea, aşa cum nu pot spune că nu există.

Foto-Video

Camera duală de pe Samsung Galaxy Z Flip seamănă destul de mult cu cea de pe S10.

Ai una ultra-wide de 12MP cu f2.2 şi una wide tot de 12 MP cu f1.8, stabilizare optică şi Dual Pixel PDAF. Prin comparaţie cu alte smartphone flagship din 2020, pare puţin, în realitate e suficient. Camera de selfie din ecranul principal e wide, are 10MP cu f2.2 şi HDR.

Dintre cele două camere o prefer pe cea ultra-wide pentru peisaje urbane şi pentru perspectiva originală. Ambele camere sunt bune, atât pe lumina zilei cât şi seara sau în interior, dar nu se compară cu camerele de pe seria S20 sau Note20.

Bonus poţi face selfie cu camera principală cu telefonul pliat. Apeşi de 2 ori pe butonul de pornire, comun cu cel de amprentă, şi se deschide camera, o să te vezi pe ecranul secundar. Poza se face apăsând butonul de volum. Dezavantajul e că pe ecranul de 1.1 inci nu te vezi întreg şi cam trebuie să ghiceşti poziţia corectă în care să-ţi faci selfie, altfel vei ieşi prost încadrat. După câteva încercări o să-i dai de cap şi vei fi mulţumit de rezultat.

Filmarea e doar 4K la 30/60fps cu HDR10+ şi pentru mine e suficient. Ştiu acum, Samsung insistă pe 8K, dar câţi oameni au acasă televizoare sau monitoare 8K? Cu siguranţă va veni şi timpul lor. Ca ”bonus”, ai filmare 4K la 30fps şi pe camera de selfie. Cum sunt clipurile video? Excelente ziua, noaptea mai puţin.

Sunet

Singurul difuzor e în partea dreaptă jos şi e bun pentru orice fel de conţinut, dar nu e perfect. În gaming l-am acoperit uneori şi alteori mi-ar fi plăcut să am sunet din ambele laturi ale telefonului. Are Dolby Atmos, dar doar pentru căşti. Apropo de căşti, Z Flip are nişte căşti AKG de senzaţie. Se aud cu adevărat spectaculos, deşi au un aspect clasic, nivel The Fast and the Furious. Orice vrei să asculţi se va auzi excelent cu căştile acestea.

Autentificare biometrică

Deşi e un flagship, Z Flip nu vine cu cititor de amprentă în ecran, ci cu unul lateral, contopit cu butonul pornit/oprit. Înregistrarea amprentei şi deblocarea sunt simple şi nu m-au nemulţumit nicicum. E drept că am folosit concomitent şi deblocarea cu faţa, lucru care a făcut ca, în multe situaţii, deblocarea cu amprentă să fie inutilă. Ca să închei, la acest capitol, nimic de reproşat.

Gaming

Am jucat suficient Call of Duty şi Asphalt 9 ca să pot spune că e un partener excelent de gaming. Cu setările pe Veri HIGH în COD şi pe HIGH în Asphalt 9, practic la maximum, ai parte de o experienţă de top.

Singurul reproş ar fi că în focul meciului poţi acoperi difuzorul.

Se încălzeşte puternic, aşa cum e şi normal pentru un dispozitiv atât de compact, în zona camerei şi a ecranului secundar, fără vreo influenţă asupra performanţei.

Baterie

Z Flip are o baterie de numai 3300 mAh, încărcare rapidă pe fir la 15W, încărcare wireless şi posibilitatea de a încărca şi alte dispozitive - Wireless Power Share. Se încarcă wireles şi pliat, şi deschis. La o folosire intensă nu depăşeşte 5 ore de ecran aprins - SOT (screen one time). Totuşi, la o folosire medie ajunge la 6.5 ore de ecran aprins. Aplicaţia AccuBaterry arată alte cifre, mai mari.

Cert e că pe mine nu m-a ţinut bateria o zi de lucru, 8 ore, dar înţeleg că un dispozitiv de dimensiunile astea, care încape în palmă, nu poate oferi o autonomie minune.

Teste sintetice

Am încercat Antutu Benchmark de vreo 3 ori, dar de fiecare dată s-a blocat. De când nu mai e în Google Play, parcă nu mai merge aşa bine. Dar, pe Samsung îl poţi descărca din magazinul lor, Galaxy Store. Am folosit în schimb AITUTU Benchmark, o aplicaţie de măsurare a AI, disponibilă pe smartphone, şi clasicele Geekbench 5 şi 3DMark.

Samsung Galaxy Z Flip e un pliabil seducător şi performant, cu un aspect chic, la un preţ prohibitiv pentru unii. Ca fapt divers, în timpul testării am convins o cunoştinţă să-l cumpere şi e foarte încântată de alegere.

Cu siguranţă găseşti un smartphone mai performant la acest preţ, dar nu unul pliabil. Pe segmentul ”pliabil orizontal fashion” mai există Motorola RAZR, care poate fi considerat la fel de atractiv şi interesant, dar ca specificaţii e mid-range.