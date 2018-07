Samsung Galaxy Note 9: primele poze „scăpate” pe internet cu noul flagship al companiei din Coreea de Sud

Din primele poze apărute pe internet, făcute publice de Slashleaks, cu terminalul produs în Coreea de Sud, ne putem da seama că asemănarea lui Note 9 cu varianta sa precedentă, Note 8, este una izbitoare. Se pare că Samsung aplică şi în gama de business aceeaşi strategie pe care a aplicat-o în luna februarie, atunci când a lansat Galaxy S9, o variantă uşor îmbunătăţită a predecesorului său.

Una dintre schimbările care ne ies în faţă este localizarea senzorului de amprentă de pe spatele telefonului, care este acum dispus sub ansamblul dual de camere foto, adică observăm exact aceeaşi schimbare de design care a deosebit S9 de S8. Se pare că Samsung nu vrea să-şi asume nici un risc şi merge pe o strategie precaută, care să le asigure stabilitatea pe piaţă.

În plus, este de aşteptat să vedem şi o cameră foto mai bună, un ecran ceva mai ofertant şi un stylus operat prin bluetooth. Samsung Galaxy Note 9 se lansează pe 9 august la New York, conform invitaţiilor trimise presei, şi este ultima mare lansare din acest an pentru compania din Coreea de Sud.

FOTOGRAFII via Twitter @Slashleaks