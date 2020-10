Samsung Galaxy A71 - Midrange-ul extraordinar al celor de la Samsung (TECH REVIEW)

Samsung este recunoscută pentru că face foarte multe telefoane, acoperind orice tip de consumator, de la cel care vrea un telefon cu care doar îşi va suna rudele, până la cel care îşi foloseşte smartphone-ul intens, întreaga zi sau cel care doreşte să fie primul când vine vorba de noile trenduri. Galaxy A71 se încadrează mai mult în tiparul „vreau un telefon bun, dar pe care să nu dau prea mult”, şi o face perfect.

Galaxy A71 este, după standardele actuale, un telefon aproape vechi: a fost anunţat în urmă cu aproape un an şi lansat în ianuarie 2020, pre-pandemie, într-o perioadă mai dulce şi mai plăcută pentru toţi, în care călătoriile nu erau restricţionate şi nici nu purtam mască pentru a merge la magazinul din colţ.

Divaghez însă. Să revenim la midrange-urile noastre şi să încep o prezentare scurtă a lui Galaxy A71. Spuneam că este un telefon pre-pandemie, însă reprezintă în continuare o alegere bună în segmentul mid-range, cu cei 6,7 inci cu cadru şi spate din plastic, sticlă pe faţă (Gorilla Glass 3), cu o greutate de 179 de grame şi Dual SIM. Nimic care să rupă gura târgului, însă telefonul are un aspect foarte echilibrat.

Aspect şi display

De ce spun asta? Păi, bump-ul de cameră este unul mic, mult mai mic decâ la modelele noi şi flagship-urile celor de la Samsung, şi poate fi acoperit cu o husă foarte subţire, dacă te deranjează. Îmi place însă mult spatele, şi nu cred că l-aş acoperi, deşi o să adune ceva amprente - are un model interesant, într-un fel de romb, cu linii care sunt vizibile cu destul de multă uşurinţă la o privire mai atentă, însă care nu ies în evidenţă. E un design simplu, „silenţios” şi unul care face totuşi ca telefonul să fie puţin mai diferit faţă de alte midrange-uri din punct de vedere vizual.

Încărcarea se face bineînţeles pe un port USB-C, găsit pe muchia de jos a şasiului, însă ce îmi place foarte tare acolo este prezenţa unui jack de căşti de 3,5mm. Da, Samsung a pus pe Galaxy A71 un jack de căşti, astfel că cei care nu au făcut încă pasul spre zona wireless a acestor gadget-uri, vor fi foarte fericiţi. Pe margini se găsesc şi butoanele de volum şi cel de power, iar jos se află difuzorul.

Galaxy A71 are un ecran Super AMOLED de 6,7 inci, cu rezoluţie 1080x2400 de pixeli, în format 20:9, însă aceste cifre nu îi fac dreptate, pentru că este mult mai bun decât la prima vedere. Samsung ştie să facă ecrane foarte bune, vedem asta în fiecare an pe flagship-urile sale, iar cu A71 am realizat că Samsung începe să îşi arate măiestria în realizarea unui display şi pe midrange-uri.

Da, midrange-urile sud-coreenilor au fost în general telefoane cu ecrane bune, însă cel al lui A71 este făcut parcă să îţi sară în ochi. Wallpaper-ul în culori vibrante, luminoase, îţi spune bun-venit şi îţi arată deja ce poate, iar vizionarea de conţinut este şi ea o experienţă excelentă pentru un telefon la un asemenea preţ. Chiar şi în lumină destul de puternică, nu vei avea probleme cu vizionarea ecranului, fiind suficient de luminos - o problemă pe care o întâlnesc de multe ori la midrange-uri fiind luminozitatea scăzută.

Performanţă şi cameră

În ceea ce priveşte performanţa, avem un Snapdragon 730 pe 8nm, cu 8 nuclee, combinat cu un Adreno 618. Procesor şi grafică midrange, bineînţeles, însă fac o pereche bună şi competentă, în mai toate aplicaţiile de pe piaţă. Telefonul se descurcă cu mai toate task-urile pe care i le oferi, răspunde bine în jocuri şi poate fi şi un smartphone de gaming suficient de bun pentru Call of Duty, Asphalt sau orice alte jocuri te-ar pasiona.

Configuraţia pe care am testat-o eu este cea de 6GB de RAM cu 128GB de stocare, însă există şi una mai puternică, de 8GB RAM, cu aceeaşi stocare însă. Oricum, cei 128GB ar trebui să fie suficienţi.

Ajungem şi la cameră, acolo unde Samsung a pus 4 senzori pe spate - o principală de 64MP cu f/1.8, un ultrawide de 12MP cu f/2.2, şi o pereche de câte 5 MP fiecare, alcătuită dintr-un macro (f/2.4) şi un senzor de adâncime (f/2.2).

Principala este şi cea pe care o vei folosi cel mai mult, şi nici nu ar trebui să fie altfel. Camera de macro este slăbuţă, nu impresionează atunci când o pui faţă în faţă cu mai multe elemente distincte, iar cea ultrawide, deşi nu este rea, deformează puţin prea mult pentru a fi pe gustul meu.

Cea principală este însă bună, surprinde detaliile destul suficient de bine pentru a mă mulţumi, culorile sunt fidele, deşi are probleme în zonele „aglomerărilor” de elemente - zone cu pietriş sau copaci cu frunziş similar nu se mai disting atât de bine. Nu se descurcă rău nici noaptea, şi cu siguranţă va mulţumi marea parte a utilizatorilor acestui telefon.

Camera din spate poate filma 4K la 30fps, dacă te gândeşti să realizezi şi ceva conţinut video cu telefonul, dar ţine minte că filmarea 4K o să umple serios spaţiul de stocare. Pe camera din faţă ai filmare la 1080p cu 30fps, nu la fel de bună, însă poate realiza nişte selfie-uri excelente, având 32MP cu f/2.2.

Sunet, baterie şi concluzii

Sunetul este puternic, nu se „sparge” la un volum mai ridicat, şi am apreciat asta. Mi-a plăcut mult şi senzorul de amprentă, care este introdus în ecran şi răspunde destul de repede. Înainte să trecem la baterie, mai menţionez şi că are Bluetooth 5.0 şi NFC.

În fine, bateria lui Galaxy A71. Aici nu prea sunt lucruri rele de zis: avem 4500mAh, care se încarcă rapid, pe 25W, şi care te ţin întreaga zi fără mari probleme. Avantajul unui midrange ca acesta este că, şi dacă încerci să scoţi untul din el, nu prea va avea pe unde să consume mai mult decât în mod normal. Dacă nu te joci mai mult de o oră pe zi, Galaxy A71 o să fie capabil să reziste cu uşurinţă 24 de ore.

Ştiu, poate părea că am exagerat un pic în titlu numind un telefon midrange „extraordinar”. Însă, pachetul pe care îl oferă Galaxy A71 cam aşa mi se pare, la preţul actual. Se găseşte la 1699 de lei, dar cu Black Friday la orizont, mă aştept să scadă până aproape de 1499 de lei. Oricum, Galaxy A71 este o alegere excelentă pentru cei care vor un telefon bun la mai toate capitolele, şi vine în patru variante de culoare: negru, argintiu, albastru sau roz.