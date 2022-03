realme GT 2 Pro, cel mai accesibil flagship [TECH REVIEW]

O să lămuresc de la început acest accesibil, pentru că realme GT 2 Pro nu e un smartphone ieftin, dar dintre toate smartphone-urile flagship cu caracteristici hardware asemănătoare el este cel mai ieftin.

Ca şi anul trecut cutia e mare, dar de data asta e albă, încărcătorul l-au păstrat şi e unul rapid. realme GT 2 Pro e un smartphone mare, dar modul în care e construit îl face să pară suplu şi uşor (163.2 x 74.7 x 8.2 mm şi 189 g), iar materialul de pe spate te scuteşte de grija amprenentelor şi oferă o aderenţă bună.

Chiar şi aşa i-am pus husa neagră din pachet, ca să nu-l murdăresc sau lovesc. realme spune despre materialul folosit pentru spatele telefonului că este primul biopolimer din industrie care lasă cu 35,5% mai puţină amprentă de carbon. Care e faza cu biopolimerul? E biodegradabil, deci prietenos cu mediul. Şi probabil din acest motiv nu are IP rating, rezistenţă la apă şi praf.

Iată cum arată de aproape spatele telefonului, un material care se simte ca hârtia la tingere. Nuanţa din imagine se şi numeşte Paper Green. Acesteia i se mai adaugă variantele Paper White, Steel Black şi Titanium Blue. În afară de modelul testat am mai venit în contact doar cu varianta Paper White.

În clipul video ce conţine cutia şi prima pornire a lui realme GT 2 Pro.

Designul lui realme GT 2 Pro a fost făcut în colaborare cu japonezul Naoto Fukasawa, a cărui semnătură se află pe spatele smartphone-ului lângă modulul de cameră, chiar şi pe husă.

Spuneam mai sus că realme GT2 Pro este mare, diagonala ecranului, de tip LTPOP 2.0 AMOLED fabricat de Samsung, este de 6,7 inci cu rezoluţie WQHD+ (1440 x 3216px), densitate de 525ppi, HDR10+ şi rată de refresh maximă de 120Hz.

Realme susţine că ecranul are un consum cu aproximativ 50% mai mic în comparaţie cu alte soluţii OLED, datorită ratei de refresh între 1 Hz şi 120 Hz. Nu am cum să testez această afirmaţie, dar ecranul e mare, luminos (maximum 1400 niţi) în orice condiţii de folosire, contrastul e bun şi culorile vii, fără exagerări. Ecranul e plat şi are protecţie Gorilla Glass Victus.

Există un senzor de amprentă pe ecran, mai sus decât la alte telefoane şi mai comod de folosit, din punctul acesta de vedere, care funcţionează foarte bine. Am activat şi recunoaşterea facială şi n-am avut probleme cu nici una dintre ele.

Specificaţii principale ale modelului testat realme GT2 Pro (RMX3301) : Snapdragon 8 Gen 1, 12GB RAM (+ 3, 5, 7GB RAM în plus pe baza stocării), stocare de 256 GB. Sistem de operare Android 12 cu interfaţă Realme UI 3.0. realme promite 3 ani de actualizări majore ale sistemului de operare şi 4 ani de update-uri de securitate pentru noua serie GT 2.

Cum se mişcă realme GT2 Pro (RMX3301), ce specificaţii şi ce rezultate am obţinut în testele sintetice, inclusiv testul PCMark pentru baterie, în următorul clip video.

Camerele sunt unul dintre ”capitolele” pozitive ale telefonului, dar există şi unele lipsuri.

Complexul de camere din spate este format din:

- camera principală wide (24mm) de 50 MP, f/1.8, dimeniune senzor 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF şi stabilizare optică (OIS);

- cameră ultrawide ( 15mm - 150˚) de 50 MP, f/2.2;

- cameră microscop de 3 MP, f/3.3, cu AF şi mărire 40x.

Opţiuni suplimentare Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama.

Rezoluţia filmării pe camera principală este până la 8K cu 24 fps, 4K cu 30 / 60fps, 1080p cu 30/60/240fps gyro-EIS. Fimlarea are stabilizare gyro-EIS.

Camera de selfie din ecran, stânga sus, este wide (26mm) de 32 MP, f/2.4, dimeniune senzor 1/2.74", 0.8µm. Rezoluţia filmării pe camera selfie este până la 1080p / 30fps.

Imagine de zi pe camera principală în modul tilt-shift.

Imagine de noapte pe camera principală.

realme GT 2 Pro dispune de o cameră ultrawide de 150 de grade (majoritatea camerelor ultrawide sunt de circa 120 de grade), care oferă un mod unic fisheye (ochi de peşte) pentru fotografii distractive.

Imagine fisheye ziua.

Imagine fisheye noaptea.

Cadrele sunt puţin mai largi decât permite site-ul Adevarul afişarea.

Imagine a părţii de sus a unghiei, realizată cu ”microscopul” lui realme GT2 Pro.

Filmare 8K / 24 fps de zi.

Filmare 8K / 24 fps de noapte.

O concluzie la acest capitol: camera principală cu senzor IMX766 oferă imagini foarte bune atât ziua cât şi noaptea cu gamă dinamică bună şi detalii suficiente. Camera fisheye şi cea microscop fac treabă bună te distrează, dar nu sunt mereu necesare.

E oarecum uimitoare calitatea expunerii de noapte pe camera ultrawide, care pe alte modele flagship e ignorată sau tratată superficial. Există şi un zoom digital 2x decent. Pragmatic vorbind aş fi renunţat la fisheye şi microscop pentru o singură cameră cu zoom optic, dar nu e rău nici aşa.

Cele două difuzoare stereo, unul sus şi unul jos oferă un sunet puternic, vocile sunt clare, dar la maximum există anumite deformări. Nimic grav, dar e sesizabil.

Gaming - realme GT2 Pro este un smartphone excelent pentru gaming. Jocurile şi filmele sunt categorii în care ecranul este pus cu adevărat în valoare.

Call of Duty: Mobile

realme spune despre GT2 Pro că ”foloseşte o zonă mult mai mare pentru disiparea căldurii eliminată de procesor. Sistemul de răcire are o dimensiune de 36761 mm2, oferind o temperatură mai mică cu 3 grade Celsius, crescând astfel şi performanţa platformei. Zona de răcire este construită pe o structură cu 9 straturi de 4129mm2, folosind otel inoxidabil de cea mai bună calitate. ” Nu l-am desfăcut în bucăţi ca să confirm sau să infirm, îl aşteptăm pe Jerry să o facă.

Se încălzeşte moderat în sesiuni medii de gaming, de circa 30 de minute, fără impact asupra performanţei.

Bateria de 5000mAh te ţine lejer o zi, în PCMark am obţinut peste 13 ore de ecran aprins, vezi în clipul video. Şi viteza de încărcare de 65W e super rapidă. N-am verificat exact cele 33 de minute promise de realme pentru o incărcare de la 0 la 100%, dar este evident cât de repede se încarcă.

Ce lipseşte la realme GT2 Pro ?

Sunt câteva lucruri, din punctul meu de vedere, care lipsesc. Cel mai important este camera tele. Nu ai optică pentru fotografie la distanţă. Mai este un flagship proaspăt lansat Motorola Edge 30 Pro care nu are cameră tele şi de anul trecut îmi amintesc de OnePlus 9. Deci se poate şi fără la acest nivel.

Al doilea legat tot de cameră, dar mai puţin important, este absenţa filmării 4K pe camera de selfie. Pentru un anumit segment de public poate conta.

Al treilea este absenţa încărcării wireless, care este mai mult o chestie de comoditate, decât de utilitate. Pentru că telefonul se încarcă extrem de rapid şi autonomia e foarte bună.

Nu am altă concluzie decât cea din titlu, realme GT2 Pro este cel mai accesibil flagship la început de 2022. Deşi aventura mea cu el a fost destul de scurtă, a fost cu atât plăcută şi telefonul mi-a lăsat o impresie pozitivă.

realme spunea la lansarea de la MWC că GT2 Pro va fi disponibil în România la preţul de 3.499 lei. M-am uitat înainte de publicare prin magazine şi varianta testată costă 3799 lei.