Orange România, cifră de afaceri în scădere cu 10% în trimestrul 2 din 2020. Creşte acoperirea reţelei mobile şi de fibră optică

Evoluţia negativă este determinată de scăderea semnificativă a vânzărilor de echipamente şi de o scădere moderată a veniturilor din servicii, scăderi înregistrate în contextul crizei COVID-19. La 30 iunie 2020, Orange România oferea servicii mobile, fixe şi TV pentru 10.540.600 de clienţi, în scădere cu 1.8% comparativ cu finalul T2 2019.

Serviciul de televiziune prin cablu şi satelit, Orange Home TV, număra la finalul lunii iunie peste 528.000 clienţi, în uşoară creştere faţă de T2 2019, iar serviciile fixe în bandă largă aveau 365.900 de clienţi, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2019.

Reţea

Orange a continuat investiţiile în infrastructură, în trimestrul 2 al acestui an fiind oferit acces la conectivitate 4G+ în 815 de noi localităţi, pentru un număr de peste 1.1 milioane de locuitori din localităţile nou acoperite şi din localităţi care au beneficiat de lucrări de densificare a reţelei. La finalul lunii iunie, 59.63% din populaţia ţării avea acces la viteze 4G+.

Prezenţa 4G a fost şi ea extinsă, astfel încât, la finalul celui de-al doilea trimestru, aceasta acoperea 98.86% din populaţia ţării. Apetitul clienţilor pentru date mobile a generat o creştere de peste 40% a consumului în T2 2020 comparativ cu T2 2019.

În trimestrul 2 al acestui an, Orange a extins reţeaua 5G si în Timişoara, completând lista oraşelor în care reţeaua Orange este deja disponibilă: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Otopeni şi Voluntari.

De asemenea, în trimestrul 2 al acestui an a fost extinsă şi reţeaua proprie de fibră optică. La 30 iunie 2020, reţeaua Orange de fibră optică era disponibilă la nivel naţional în 106 localităţi.

În urma analizei Ookla a rezultatelor comparative Speedtest Intelligence obţinute pentru operatorii din Romania în prima jumătate a acestui an, reţeaua Orange România a obţinut multiple certificări Speedtest Awards. Astfel, utilizatorii Orange România se bucură de serviciile celei mai bune reţele mobile din ţară, beneficiind de cel mai rapid internet mobil şi de cea mai extinsă acoperire.

Servicii B2B

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, pe segmentul B2B, în trimestrul 2 al anului 2020 a fost înregistrată o creştere de 22% a veniturilor din internet fix, susţinută de extinderea reţelei proprii de fibră optică şi a capacităţii retelei 4G+.

De asemenea, companiile au căutat soluţii de conectivitate menite să le ajute să rămână aproape de clienţii, de angajaţii şi de partenerii lor, aspect vizibil prin creşterea interesului pentru serviciile de ICT şi pentru soluţiile ce facilitează telemunca – Cloud, platforme colaborative, soluţii de securitate cibernetică, Call Center si Contact Center - linie de business care a înregistrat o creştere de 55% faţă de T2 2019.

Servicii financiare mobile

În contextul fără precedent generat de criza COVID-19, serviciul Orange Money a înregistrat un număr record de tranzacţii, depăşind 1 milion de tranzacţii în trimestrul 2 al acestui an, de 5 ori mai multe faţă de T2 2019. Baza de utilizatori a Orange Money a înregistrat o creştere de 58% în T2 2020 comparativ cu T2 2019, ajungând la peste 222.000 clienţi la 30 iunie 2020. Totodată, în perioada aprilie – iunie 2020, numărul de accesări ale aplicaţiei Orange Money a crescut de 3,5 ori comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Digital

Un număr din ce în ce mai mare de clienţi au ales interacţiunile digitale, atât pentru servicii de suport şi de administrare conturi, cât şi pentru achiziţia de noi servicii şi produse Orange. În perioada aprilie – iunie a acestui an, numărul de utilizatori activi ai aplicaţiei My Orange a crescut cu peste 20% faţă de trimestrul anterior, iar numărul tranzacţiilor de tip plăţi facturi şi reîncărcări prepay înregistrate prin interfaţa web sau aplicaţia My Orange a crescut cu peste 30%. Mai mult, în T2 2020 numărul de comenzi în magazinul online s-a triplat, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.