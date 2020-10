Oppo a anunţat seria Reno 4. Ce oferte sunt disponibile la precomandă în România

Seria Oppo Reno 4 este alcătuită din Reno 4 Pro şi Reno 4 Lite. Cel care iese în evidenţă este Reno 4 Pro, telefon care vine în două variante de culoare, Space Black şi Galactic Blue, cu un ecran de 6,5 inci, acoperit cu sticlă Gorilla Glass.

Telefonul are un ecran foarte luminos, ce ajunge până la 800 de niţi în lumina soarelui, şi o rată de refresh de 90Hz. La interior se află un Snapdragon 765G, combinat cu un GPU Adreno 620 şi o configurare de 12GB memorie RAM şi 256GB spaţiu de stocare.

La capitolul cameră Oppo Reno 4 Pro vine cu 48MP pe cea principală, o lentilă ultrawide de 12MP şi un telefoto de 13MP. Camera principală poate filma şi 4K la 30fps sau 1080p la 60fps. Pe faţă, se găseşte o cameră de selfie de 32MP, cu capacitate de filmare în 1080p la 30fps. Principalul avantaj al telefonului la capitolul filmare este însă stabilizarea, conform celor de la Oppo.

Alimentarea este pe USB-C şi merge până la 65W prin tehnologia SuperVOOC 2.0, pentru o baterie de 4000mAh.

Oppo Reno 4 Lite vine cu un ecran puţin mai mic, de 6,43 de inci şi rată de refresh de 60Hz. Ecranul este protejat cu Corning Gorilla Glass 3 şi se vede o diferenţă faţă de fratele mai mare şi la chipset, care este un MediaTek Helio P95. Combinaţia de RAM şi memorie de stocare este de 8GB + 128GB.

Camera principală are tot 48MP, iar Oppo Reno 4 Lite mai adaugă încă trei senzori pe spate - un ultrawide de 8MP şi alţi doi senzori de 2MP fiecare. La fel ca Reno 4 Pro, poate filma 4K la 30fps. Pe faţă găsim o cameră de 16MP şi încă un senzor de 2MP.

Bateria este aceeaşi din punct de vedere al capacităţii, 4000mAh, însă se poate încărca doar cu până la 18W.

Am avut şi eu parte de un prim contact cu Reno 4 Pro chiar ieri, fiind plăcut impresionat de ceea ce am văzut. Telefonul are un feeling premium, îmi place designul mat de pe spate şi, bineînţeles, rata de refresh de 90Hz. Am făcut şi câteva fotografii cu el (jos), pentru o primă impresie a camerei, şi mi-au plăcut acurateţea culorilor şi bokeh-ul pe care reuşeşte să îl facă, deşi nu a fost tocmai perfect. În curând, telefonul va sosi şi pentru un review complet şi îl vom putea examina mai îndeaproape.

Noul smartphone Reno 4 Pro vine la pachet cu smartwatch-ul OPPO Watch cadou, în timp ce Reno 4 Lite poate fi achiziţionat împreună cu căştile Enco W31. Precomenzile se pot face în perioada 1 octombrie-15 octombrie la partenerii oficiali Altex, eMAG, Flanco, Media Galaxy, cât şi la operatorii de telefonie mobilă Orange şi Vodafone.