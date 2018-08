OnePlus 6, un smartphone la limită, pentru cei pentru care „Time is of the essence“ [TECH REVIEW]

Construcţia e simplă, fără artificii şi în ansamblu inspiră forţă, seriozitate. Sticlă pe faţă şi spate cu ramă de aluminiu, culoare Mirror Black. Singurul element care sparge această “unitate” este camera principală duală, care iese puţin în relief. Suprafaţa lucioasă se umple imediat de amprente şi praf, probabil aş prefera varianta Midnight Black sau chiar Red. Dar e ok şi asta dacă-i pui husa de silicon, cu care vine în cutie.

Apropo de cutie, în pachet găseşti telefonul, încărcătorul, o cheiţă pentru cardurile SIM, husa din silicon şi manuale. Nu are căşti, acestea se achiziţionează separat. Cele mai ieftine căşti pentru OnePlus 6 le găseşti aici.

Ecranul are rezoluţie FHD+ (1080 x 2280 pixeli), raport 19:9, e bine luminat pe Auto şi foarte luminos la 100%. Se vede bine în soare. Pentru calibrarea ecranului, în afară de opţiunea default (implicit) mai ai variantele sRGB, DCI-P3, Adaptative mode şi Custom colour. Culorile sunt bune şi contrastul mare e în Top 3 între telefoanele testate de mine în 2018, în privinţa calităţii ecranului.

M-am jucat puţin în Display / Theme mutându-l pe Dark cu Light Green în Accent Colour, adică fundalul în meniuri a devenit negru, iar comenzile şi icoanele active din sistem, verzi. Posibilităţile cât mai largi de personalizare sunt mereu binevenite.

Bretonul sau „notch” e acolo, dar poate dispărea. Tu decizi dacă apare sau nu.

Specificaţiile, pe scurt: dual sim 4G+, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, sistem de operare Android 8.1.0, cu interfaţă OxygenOs versiunea 5.1.9, 8 GB memorie RAM, 128 GB stocare, procesor Snapdragon 845, placa video Qualcomm Adreno 630. Conectiviatea USB Type-C 1.0, NFC, Bluetooth 5.0, sisteme de poziţionare globală (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO), wireless dual-band 802.11 a/b/g/n/ac. Are în continuare mufă jack de 3.5mm.

OnePlus 6 are trei butoane fizice: power (pornit/oprit/ repornire), volum şi unul striat, dreapta sus, care are trei funcţii pentru sonerie: pornit, vibraţii şi oprit. Singura aplicaţie instalată de OnePlus e cea a comunităţii utilizatorilor de OnePlus, Restul sunt aplicaţiile uzuale de la Google.

Cum se mişcă? După cum probabil ştii, sloganul lui OnePlus 6 e: „The Speed You Need”. Şi chinezii se ţin de cuvânt. Aplicaţiile zboară, jocurile cele mai solicitante se mişcă la fel ca aplicaţiile uzuale. Nu trebuie să închizi nimic, niciodată. Experienţa e naturală, fluidă. Totuşi, m-am întrebat dacă chiar ai nevoie de cei 8GB de memorie RAM. Eu folosesc un smartphone cu 4GB de memorie RAM şi funcţionează bine. Am găsit un răspuns AICI.

Camera principală duală are 16 MP + 20 MP, ambele cu diafragmă f1.7, distanţă focală 25mm şi stabilizare. Are, de asemenea, zoom optic 2x şi până la 8x digital. Modurile principale din meniul camerei sunt Video, Photo, Portrait.

În modul Photo (AUTO) focalizează repede, dar am observat fotografiind automobile în mişcare că nu declanşează instant. Dacă la lumina zilei imaginile sunt de foarte bună calitate, noaptea sau pe lumină redusă fotografiile ies cel mult decent.

Culorile prestabilite sunt uşor aprinse, dar se pot face reglaje pentru a le echilibra. Recomand HDR activ permanent. În modul Portrait, camera de 20 MP obţine un efect foarte bun de rupere a subiectului de fundal (depth effect). În modul acesta, subiectul de fotografiat trebuie să se afle la o distanţă cuprinsă între 0.3 si 2 m, altfel filtrul nu e aplicat.

Tot pentru fotografiere mai găsim modul Panorama, am făcut una singură, care a ieşit bine, şi modul Google Lens, care recunoaşte destul de greu subiectul. De fiecare dată când nu înţelege ce e în cadru, adică la fiecare 2 imagini, vrea să trimită e-mail la Google pentru informaţii suplimentare.

În modul PRO are un reglaj pe orizontală şi verticală, numit horizontal reference line, care are funcţie de nivelă cu bulă de aer, popular poloboc. Poate fi dezactivat dacă nu-ţi place ideea. Se poate seta manual ISO (sensibilitatea la lumină) de la 100 până la 3200, WB între 2300K si 7500K, focusul şi +-2 trepte la expunere.

Camera de pe faţă are 16 MP, diafragmă f 2.0, distanţă focală 25mm şi face imagini bune aproape pe orice lumină.

Mai multe imagini obţinute cu OnePlus6 AICI.

În filmare are stabilizare gyro-EIS, doar până la Full HD. În 4K eşti pe cont propriu. Dacă te uiţi cu atenţie în testul video, când merg către copac o să observi mişcarea imaginii cauzată de lipsa stabilizării. Altfel, calitatea imaginii e bună, sunetul poate fi îmbunătăţit.

Exemplu de video 4K/ 60 fps.

Exemplu de video Time Lapse.

Exemplu de video Slow Motion.

Deblocarea prin recunoaştere facială e rapidă aproape în orice condiţii, în orice caz nu dă greş atunci când porţi şapcă şi ochelari. Pe întuneric nu merge mereu din prima, dar funcţionează. Când mi-am „înregistrat” faţa, am observat că OnePlus 6 foloseşte un soft biometric, care măsoară distanţa dintre ochi, nas etc. Înregistrarea arată cam aşa.

Cei de la Mashable zic că recunoaşterea facială poate fi păcălită cu un selfie printat. Eu am încercat, dar n-am reuşit. Deblocarea cu amprentă e foarte bună, dar inutilă dacă e activată în acelaşi timp cu cea de recunoaştere facială.

OnePlus 6 are o baterie de 3300 mAh, cu încărcare rapidă Dash Charge (5V / 4A), care promite încărcare de la 0 la 60%, în 30 de minute. De la 0 la 100% se încarcă în circa 70 minute. După o încărcare până la 90% s-a descărcat până la 12%, în 23 de ore şi 18 minute (ecran activ 5 ore şi 8 minute). Cu bateria încărcată până la 80% am obţinut 4 ore şi 37 minute de ecran activ. Aşa că bateria nu e punctul lui forte, dar e bună. Aveţi aici un test de baterie între mai multe telefoane de top, ca să vedeţi pe unde se clasează OnePlus 6.

Sunetul pe un singur difuzor mono se aude suficient de puternic, dar calitatea e doar ok. Dacă te joci pe el, e posibil să acoperi difuzorul cu mâna şi asta e neplăcut.

Sunetul telefonului în convorbiri e puternic şi clar.

Să trecem la partea de testare!

În Antutu Benchmark a scos 281195 şi s-a clasat pe locul doi, după Xiaomi Black Shark. În testul pentru jocuri 3D Mark a scos 4125 de puncte şi s-a clasat tot pe locul 2, după acelaşi Xiaomi Black Shark.

Şi cum topurile se schimbă mereu, la momentul la care scriu acest review, în aplicaţia 3D Mark, OnePlus 6 a căzut pe locul 3, iar pe primul loc a trecut Asus ZenFone 5Z.

În timpul testului de stres al sistemului (tot în aplicaţia Antutu) temperatura a variat foarte mult, procesorul s-a încălzit până la 95.2 C, temperatura bateriei n-a depăşit 44 C. Frecvenţa procesorului n-a scăzut nici o clipă sub 60%, ba chiar pe finalul testului, care durează 15 minute, a crescut la 100%.

Valorile obţinute în testarea pe reţea 4G+ cu aplicaţia Speedtest sunt:

download 115 Mbps upload 34 Mbps

download 108 Mbps upload 32 Mbps

download 106 Mbps upload 29 Mbps

Valorile obţinute în testarea pe reţea wireless, 2.4 GHz cu aplicaţia Speedtest sunt:

Download 72 Mbps upload 85 Mbps

Download 74 Mbps upload 70 Mbps

Download 70 Mbps upload 83 Mbps

Ar mai fi multe de testat şi spus despre OnePlus 6, dar atunci ce mai rămâne de descoperit când îl foloseşti?

OnePlus 6 nu are cele mai bune finisaje, dacă-ţi plimbi degetele peste carcasă, butoane sau camera foto, o să înţelegi ce spun. Nu e perfect şi nici nu-şi propune să fie, dar e impecabil în folosire. Pentru preţul cerut, prin comparaţie cu ceea ce oferă, e o afacere excelentă. Nu e un smartphone pentru cei care caută statut: gulere albe, băieţi de Dorobanţi sau fashoniste. E un smartphone pentru cei care vor şi pot să se schimbe, pentru progresişti, pentru cei "înfometaţi şi nebuni", care mai nou Never Settle.