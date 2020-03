Nokia a anunţat primul său smartphone 5G şi o cartelă SIM pentru date mobile globală

Nokia 8.3 5G

Smartphone-ul Nokia 8.3 5G este creat pentru a putea susţine multiple reţele 5G, mereu în evoluţie, atât ca suport pentru combinaţii 5G standalone, cât şi non-standalone, pe care le rulează operatorii din întreaga lume.

Este primul smartphone care foloseşte soluţia modulară de front end Qualcomm 5G RF şi îmbină mai mult de 40 de elemente RF diferite într-un singur modul, fiind astfel pregătit pentru următorii paşi în materie de 5G.

Nokia 8.3 5G dispune de o cameră quad PureView şi optică ZEISS. De asemenea, telefonul va avea în premieră opţiunile ZEISS Cinema capture şi editor şi posibilitatea de a filma în condiţii de luminozitate scăzută. Inspirat de cultura finlandeză, Nokia 8.3 5G este disponibil în culoarea Polar Night – inspirată de cerul arctic.

Specificaţiile complete pot fi văzute aici.

Nokia 5.3

Nokia 5.3 dispune de cameră quad, procesorul Qualcomm Snapdragon 665 şi o autonomie a bateriei de până la două zile. Camera quad este asistată de AI şi poate realiza fotografii la lumină scăzută cu funcţia Night mode.

Telefonul vine cu un ecran mare, de 6,55 inci, un design robust, inspirat din cultura nordică, dispune de Android 10 şi le oferă utilizatorilor acces rapid către Google Assistant, prin intermediul unui buton dedicat.

Specificaţiile complete pot fi văzute aici.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 introduce tehnologia modernă şi cel mai nou sistem de operare Android 10 (versiunea Go), la un preţ extrem de accesibil. Telefonul este printre primele terminale care dispune de camera Go şi de tehnologie de fuziune a imaginii în condiţii de luminozitate scăzută, asistată de AI, Gallery Go şi un ecran HD+ fără ramă.

Fiind printre primele telefoane lansate cu Android 10 (versiunea Go), Nokia 1.3 beneficiază de mai multă viteză, securitate şi milioane de aplicaţii. Mai mult, utilizatorii vor beneficia de o experienţă care se îmbunătăţeşte constant, telefonul fiind pregătit pentru Android 11 (versiunea Go).

Specificaţiile complete pot fi văzute aici.

Nokia 5310

Fiind un Nokia 5310 Xpress Music reimaginat, Nokia 5310 dispune de un MP3 player şi radio FM, două difuzoare frontale, puternice, permiţându-le utilizatorilor să aibă mereu acces la melodiile preferate. Nokia 5310 îmbină design-ul clasic cu cel modern şi dispune de o baterie menită să reziste zile la rând.

Specificaţiile complete pot fi văzute aici.

Serviciul HMD Connect Global Data Roaming

HMD Global pătrunde într-o nouă categorie de servicii prin lansarea serviciului HMD Connect Global Data Roaming, oferind posibilitatea utilizatorilor din întrega lume să beneficieze de o cartelă SIM pentru date mobile oriunde atunci când călătoresc, având totodată control total asupra abonamentelor de date mobile.

După înregistrarea în aplicaţie, utilizatorii vor primi acasă o cartelă SIM şi vor avea control asupra abonamentului de date. HMD Connect va fi lansat în versiunea BETA prin HMDConnect.com, oferind roaming eficient, sigur şi accesibil în întreaga lume.

Serviciul HMD Connect Global Data Roaming este disponibil în peste 120 de ţări din întreaga lume, iar împreună cu Greenwave Systems şi operatorii locali, HMD Global îşi propune ca în viitor să extindă acoperirea pentru şi mai multe reţele şi ţări.

Preţuri şi disponibilitate

Nokia 8.3 5G va fi disponibil la sfârşitul lunii iulie în culoarea Polar Night, la preţul recomandat de 2999 RON.

Nokia 5.3 va fi disponibil în România începând cu jumătatea lunii mai, în culorile Cyan şi Charcoal, la preţul recomandat de 899 RON.

Nokia 1.3 va fi disponibil în România la sfârşitul lunii aprilie, în culorile Cyan, Sand şi Charcoal, la preţul recomandat de 449 RON.

Nokia 5310 va fi disponibil în România la sfârşitul lunii aprilie, în culorile Black/Red, la preţul recomandat de 199 RON.

HMD Connect BETA va fi lansat prin intermediul HMDConnect.com.

De asemenea, pe lângă cele patru noi terminale şi serviciul de roaming, HMD Global anunţă extinderea pe piaţa din Brazilia în decursul acestui an. Pentru a marca parteneriatul cu cel de-al 25-lea film din seria James Bond, ce va rula în cinematografe din noiembrie, utilizatorii Nokia pot opta pentru o husă personalizată ediţia Kevlar 007 compatibilă cu Nokia 6.2 şi Nokia 7.2.