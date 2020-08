Motorola Edge+, regele Motorola! [TECH REVIEW]

Şi ce revenire! Motorola Edge+ e superb de la primul contact. Ecranul luminos, culorile puternice, viteza de răspuns, carcasa metalică te impresionează de la prima vedere. Asta până dai de sistemul audio. Da, sistemul audio nu e o exagerare, e o realitate. Edge+ e dotat cu două boxe stereo puternice şi cu o tehnologie de tuning audio de la Waves, care a primit premiul Technical GRAMMY.



Revenind la ecran, Motorola Edge+ are un ecran AMOLED Endless Edge, care se întinde pe ambele margini ale dispozitivului, ajungând la o curbură de aproape 90 de grade şi la o diagonală de 6,7 şi o rezoluţie 1080 x 2340 p. Display-ul este capabil să afişeze un miliard de nuanţe datorită formatului HDR10+ şi are o rată de refresh a ecranului de 90Hz. Pentru cei care nu sunt interesaţi de gaming, de viteza ecranului, dar sunt preocupaţi de baterie, Edge+ are şi opţiunea de 60Hz.

Să vorbim puţin şi despre software şi hardware: Edge+ vine cu Android 10 cu interfaţă My UX, care permite utilizatorilor să îşi personalizeze experienţa de utilizare prin aplicaţia Moto. Marginile display-ului arată statusul de încărcare al bateriei, apelurile primite, alarmele şi alte notificări.

Motorola Edge+ e dotat cu:

procesorul Snapdagon 865. Procesorul este ca un creier al telefonului şi controlează tot ce facem. Cu cât procesorul e mai rapid, cu atât execută un număr mai mare de operaţii într-un timp mai scurt şi Snapdragon 865 e cel mai puternic şi mai rapid procesor de pe piaţă în 2020.

are 12 GB de memorie RAM de tip Micron DDR5. Memoria RAM sau Random Access Memory este memoria prin care creierul (procesorul) citeşte şi prelucrează datele. Orice program sau fişier cu care lucrăm pe smartphone, prima dată este încărcat (cel puţin parţial) de pe memoria de stocare, în memoria RAM. Cu cât memoria RAM e mai mare, cu atât smartphone-ul se mişcă mai rapid. Terminalele smartphone entry-level au 2/3GB memorie RAM, iar cele flagship, ca Motorola Edge+, au până la 12 GB de RAM.

procesorul grafic Adreno 650 îmbunătăţeşte performanţa în redarea videoclipurilor, jocurilor şi a altor elemente grafice.

memorie de stocare de 256GB (UFS 3.0), locul unde sunt instalate aplicaţiile şi sunt salvate pozele, clipurile video, toate documentele pe care le creezi sau le salvezi în smartphone. UFS 3.0 e ultima variantă de Universal Flash Storage, stocarea standard pentru terminale smartphone, şi cea mai rapidă de până acum, adică cu cea mai mare viteză de scriere şi citire a documentelor.

antenă 5G pentru cele mai mari viteze de internet cu frecvenţe mmWave şi sub-6GHz. Simplist explicat, cele două frecvenţe ajută comunicarea terminalului atât cu antene 5G aflate la distanţă, cât şi cu cele mai apropiate, la cea mai mare viteză posibilă a internetului şi la cel mai scăzut timp de răspuns.

Conexiune wireless Wi-Fi 6, cea mai nouă şi mai rapidă generaţie de Wi-Fi, care poate atinge viteze teoretice de până la 9.6 Gbps. Spre exemplu, viteza actuală a conexiunii prin cablu la internet - la un abonament bun - e de 1Gbps, deci Wi-Fi 6 e de aproape 10 ori mai rapid.

Telefonul are un design ergonomic, ramă de aluminiu, e protejat cu Corning Gorilla Glass 5 şi e rezistent la apă.

Fiind înalt (raport 21:9), nu întotdeauna poate fi utilizat cu o singură mână. În schimb acest lucru avantajează consumul de materiale video, filme şi jocuri. Toate arată superb şi au parte de un sunet pe măsură.

Poate sunt subiectiv, dar una dintre cele mai utile şi practice funcţii pe care Motorola Edge+ o aduce în 2020 e jack-ul de căşti. De ce?

Pentru că fiecare dintre noi are încă o pereche de căşti de foarte bună calitate cu mufă jack. Pentru că poţi consuma conţinut pe căşti şi încărca telefonul în acelaşi timp, ceea ce e aproape imposibil pe modelele cu sunet pe USB-C.

Experienţa jocurilor cu Motorola Edge+, cu toate setările la maximum, este incredibilă, dar decât să vă povestesc prea mult, mai bine vă arăt aventurile mele prin Asphalt 9 şi Call of Duty.

Un meci pe care l-am dominat categoric până am ajuns la RPG şi m-am blocat. Apoi am câştigat la limită.

Prin intermediul aplicaţiei Moto Game time, gamerii pot utiliza două butoane suplimentare, personalizabile, pot face capturi etc.

Sistemul de camere de pe Motorola Edge+ este format dintr-o cameră principală wide de 108MP, cu tehnologia Quad Pixel (27 MP) şi stabilizare optică, una telephoto (3X) de 8MP şi una ultrawide (117°) de 16MP bună şi pentru macrofotografie şi funcţie ToF. Edge+ are stablizare optică (OIS) şi electronică (EIS) şi filmează până la 6K.

Un aspect inovator, în privinţa acestui senzor, e dimensiunea de 1/1.33 inci, adică de 3 ori mai mare decât sezorii folosiţi pe camerele de 12 MP.

Al doilea aspect e numărul de megapixeli (MP) ai senzorului, alt factor care dă calitate imaginii rezultate. Cu cât imaginea are mai mulţi megapixeli, cu atât va fi mai mare şi mai detaliată. Senzorul de pe Motorola Edge+ are de până la 9 ori mai mulţi pixeli decât unul de 12 MP.

Un alt factor este plaja largă de distanţe focale pe care o acoperă. Motorola Edge+ poate fotografia subiecte de la distanţă de câţiva centimetri (Macro), la grupuri şi clădiri (cu camerele wide şi ultra-wide), până la portrete şi subiecte aflate la zeci de metri distanţă, cu ajutorul teleobiectivului. În fotografie, obiectivele sau camerele care pot face asemenea lucruri se numesc All-Around.

Stabilizarea optică (OIS) însemnă că Motorola Edge+ are integrat un sistem hardware, care contrabalansează mişcările tale, cum ar fi tremurul mâinii, şi anulează efectul de neclar care poate apărea în imaginea rezultată.

Stabilizare electronică (EIS) înseamnă că Motorola Edge+ beneficiază şi de un soft care elimină efectul de neclar care poate apărea în imaginea rezultată.

Am făcut o mulţime de fotografii şi video cu Motorola Edge+ şi e un partener excelent. Calitatea detaliilor, culorile, gama dinamică, stabilizarea, toate sunt la cel mai înalt nivel şi e o plăcere să ieşi la vânătoare de instantanee.

Nivelul de detaliu al imaginii când faci o poză de 108 MP (12032 x 9024) e senzaţional, doar că expunerea unei astfel de fotografii online e aproape imposibilă. Şi încărcarea unui video cu rezoluţie 6K (6016x3392) poate fi o provocare.

Meniul camerei nu diferă semnificativ de cel de pe alte modele Motorola, dacă eşti familiarizat cu el. E simplu, accesibil şi cuprinzător.



Vezi mai multe fotografii realizate cu Motorola Edge+ în galeria foto din deschiderea articolului.

Şi în clasamentul DXOMark, Motorola Edge+ se situează în top cu 119 puncte, pentru calitatea extraordinară a fotografiilor şi cu 113 puncte la general.

Bateria de 5000mAh e unul din punctele forte ale telefonului şi susţine din plin ecranul şi experienţa multimedia, inclusiv pe cea de gaming, mare consumatoare de energie.

Am obţinut prin aplicaţia AccuBaterry nu mai puţin de 9 ore şi 19 min SOT (screen on time) ecran aprins cu o încărcare, şi aproape 3 zile de autonomie, mai precis 71 de ore şi 27 de minute.

Motorola Edge+ are încărcare rapidă cu încărcătorul de 18W din pachet şi suportă încărcare wireless, oferind şi posibilitatea de reverse wireless charging, adică poate încărca alte dispozitive cu încărcare wireless.

Şi în testele sintetice Motorola Edge+ s-a clasat excelent. În Antutu Benchmark ocupă locul 3 cu 583093 puncte, în 3 DMark, Sling Shot Extreme, ocupă locul 2 cu 7352 de puncte, iar în Geekbench 5 - 912 puncte single core şi 3300 de puncta multi-core.

Pachetul conţine telefon, încărcător, manual de utilizare şi căşti.

În concluzie, Motorola Edge+ e un smartphone de top: frumos, modern, super rapid şi unul dintre cele mai titrate din 2020. Astfel, Motorola revine în bătălia flagshipurilor şi Edge+ e o alegere excelentă pentru orice cumpărător pretenţios.

Am să vă spun acum câteva lucruri despre istoria recentă a Motorola Mobility LLC, compania care produce dispozitive smartphone, inclusiv Motorola Edge+.

În ianuarie 2011 compania americană Motorola s-a divizat în Motorola Solutions şi Motorola Mobility LLC. În mai 2012, Google a achiziţionat Motorola Mobility LLC pentru 12.5 miliarde de dolari şi a vândut-o în octombrie 2014, pentru 2.91 miliarde de dolari către compania chineză Lenovo, care o deţine şi în prezent.

Material realizat cu sprijinul Motorola.