Motorola Z3 Play, un smartphone între medium şi premium [TECH REVIEW]

Am nimerit aceeaşi culoare, tot Deep Indigo, şi îmi place cum arată. Are ramă de aluminiu (seria 6000) şi sticlă Gorilla Glass 3 pe faţă şi spate. L-am scăpat pe jos, neintenţionat, din fericire nu s-a spart, dar are nişte zgârieturi pe muchii. Deci, în ciuda aparenţelor, are rezistenţă la şocuri, iar conform specificaţiilor e rezistent la stropire şi praf. N-am încercat nimic cu lichid şi nici nu vă sfătuiesc.

Ecranul e Super AMOLED cu diagonala de 6.01 inci, raport 18:9, rezoluţie FHD+ (2160x1080) şi densitate 402 ppi. Se vede bine în soare, doar că pe plajă, la mare, era nevoie de mai mult. Culorile predefinite ale ecranului sunt mai degrabă saturate, dar pot fi reglate.

Motorola Z3 Play e un smarphone dual SIM dual stand-by. Dacă foloseşti două cartele SIM, nu vei mai avea loc de card de date, unul din sloturi e comun. Suportă card de date de până la 512 GB.

Z3 Play vine cu Android 8.1.0 (Oreo) şi va face update la versiunea 9.0 (Pie). Pe parte hardware Motorola Z3 Play dispune de un procesor Snapdragon 636, placă video (GPU) Adreno 509, stocare de 64 GB şi 4 GB de memorie RAM. Există un model disponibil doar pe piaţa din Brazilia, care are stocare de 128 GB şi 6 GB de memorie RAM. Are de asemenea conectivitate 4G, wireless dual band, 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.0, poziţionare prin A-GPS, GLONASS, BDS, radio Fm, USB 3.1 Tip-C 1.0 şi păstrează mufa jack 3.5 mm.

În afară de aplicaţiile de la Google (G Suite), Motorola a instalat încă 4, deci interfaţa e curată, fluidă şi se mişcă rapid în aproape orice ai face.

Senzorul de amprentă, plasat lateral sub butoanele de volum, e enervant până te obişnuieşti cu el, dar funcţionează excelent şi de fapt chiar apreciez originalitatea poziţionării. Nemulţumirea e mai degrabă legată de faptul că butonul de pornire e pe partea stângă a dispozitivului, într-un loc greu accesibil, cel puţin pentru mine.

Camera principală duală are 12 MP (f/1.7) + 5 MP, foloseşte tehnologia dual pixel PDAF şi filmează până la 4K (2160p / 30fps). Exemplu de filmare 4k / 30 fps.

Imaginile de zi sunt clare, au contrast bun şi gamă dinamică bună (dynamic range). Imaginile de noapte suferă la toate capitolele, dar parcă sunt un pic mai bune decât pe G6 Plus.

Meniul camerei este aproape acelaşi ca pe Motorola G6 Plus, vezi aici detaliat.

Şi aici ai o galerie foto cu imagini obţinute cu Motorola Z3 Play. Imaginile nu sunt prelucrate, expunerea şi încadrarea sunt cele originale.

Camera secundară (de selfie) are 12 MP (f/1.7) şi filmează până la FullHD (1080p / 30fps).

TESTARE

În Antutu BenchMark a scos 112154 puncte, în 3D Max (Sling Shot Extreme) a obţinut 941 de puncte şi s-a clasat pe locul 242, în GFXBench cel mai bun rezultat a fost de 3.6 fps (cadre pe secundă). Atât ar scoate în cele mai solicitante jocuri la rezoluţia nativă.

Ştiu, e încă proaspăt scandalul cu Huawei, care a trişat în teste, dar asta nu înseamnă că toate rezultatele sunt false. Cum ar fi să tragi concluzia că rezultatele din topul WTA sunt false pentru că, la un moment dat, Maria Sharapova, s-a dopat?

Aproape în orice domeniu de activitate, oamenii trişează, de aceea poţi să priveşti rezultatele din teste cu îndoială, dar nu poţi să le ignori complet.

Rezultatele în test pe reţea wireless, frecvenţă de 2.4 GHz:

download 34.6 Mbps, upload 57.2 Mbps

download 53.4 Mbps, upload 55.8 Mbps

download 53.1 Mbps, upload 57 Mbps

Rezultatele în test pe reţea wireless, frecvenţă de 5 GHz:

download 79.5 Mbps, upload 85.8 Mbps

download 81.6 Mbps, upload 91.3 Mbps

download 79.5 Mbps, upload 85.8 Mbps

În partea de jos a ecranului, bara de navigaţie devine opacă în aplicaţii şi împreună cu marginea metalică acoperă până aproape de 2 cm din ecran. Am încercat să instalez 4 aplicaţii, gen Google Launcher pentru a scăpa de problemă, dar nici una nu a ajutat.

Aici jucând Z Day: Hearts of Heroes, pe care l-am pierdut când am returnat dispozitivul.

MOTO MODS

Insta Share Projector e un proiector care se cuplează magnetic şi comunică cu dispozitivul prin contactele de pe partea din spate (jos) a lui Z3 Play. Foloseşte tehnologia DLP, are luminozitate 50 lumeni şi contrast 400:1.

Are baterie proprie de 1100 mAh, rotiţă de reglaj a focusului (în dreapta cum te uiţi la imaginie), buton de pornire (S). Imaginea proiectată are o rezoluţie până la 480p şi dimensiunea maximă de 70 de inci. Ca să se vadă bine e nevoie de întuneric în cameră. Imagine din serialul Limitless, de pe Netflix.

Pachetul conţine telefonul, căşti USB-C, adaptor la jack, capac textil Moto Mods, încărcător, cheiţă pentru SIM şi manuale.

Motorola Z3 Play are o baterie de 3000 mAh, care te ţine circa 5 ore de ecran activ şi încărcare rapidă 15 W. Cu tot cu bateria secundară, te duce lejer o zi de lucru.

L-am folosit mai bine de o lună şi mi-a plăcut, e interesant, original, oarecum hipsteresc. M-am şi ataşat de el şi nu l-aş fi dat înapoi. Poate că preţul e puţin prea mare pentru segmentul de mijloc (circa 430 E), dacă nu eşti interesat şi de partea de Moto Mods. Dacă eşti fan al modularităţii (o cameră mai bună, o boxa externă, un proiector etc), Moto Z3 Play poate fi ceea ce cauţi.