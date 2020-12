Motorola One Fusion+, un best-buy din clasa medie [TECH REVIEW]

Motorola One Fusion+. FOTO Adrian Pogîngeanu

Camera de selfie e una retractabilă şi dacă nu eşti mare fan al acestui tip de imagini, o vei folosi doar pentru autentificarea cu faţa. Dar până îmi dau masca jos, până iese camera, l-am deblocat demult cu amprenta.

Telefonul are ramă de plastic, faţă de sticlă, spate de plastic şi protecţie la stropire. În ciuda acestui aparent dezavantaj (plasticul), finisajele şi designul îl fac să pară din metal şi e chiar un smartphone frumos. Ceea ce nu e plăcut e că se umple imediat de amprente.

Ecranul lui Motorola Fusion+, de 6.5 inci, e de tip IPS LCD cu HDR10, rezoluţie 1080 x 2340 (densitate 396 ppi) şi are un raport al ecranului 19:5.9. Acesta are culori vii, plăcute şi e suficient de luminos pentru a fi utilizat în orice condiţii, chiar şi în soare puternic. Pe spate, central, are un senzor de amprentă uşor accesibil care merge excelent. Poate că senzorul de amprentă mergea plasat lateral, cum se face mai nou în clasa medie, dar e foarte bine şi aşa.

Un singur difuzor poziţionat jos, sunetul e ok, nu e perfect, dar probabil volumul e unul dintre cele mai puternice pe un smartphone din clasa medie. Mufa jack (3.5 mm) nu e ceva neobişnuit la un mid-range, dar e binevenită.

În convorbiri, vocea ta şi interlocutorului se aud foarte bine.

One Fusion+ e dual sim 4G cu procesor Snapdragon 730 (8nm), placă grafică Adreno 618, memorie RAM 6GB, stocare de 128GB UFS 2.1 şi spaţiu comun cu al doilea SIM pentru card de date. Pe parte de conectivitate avem Wi-Fi dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0. Pentru poziţionare avem: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL. Telefonul nu are NFC. Sistemul de operare eu un Android 10 cu modificări minime: un game-booster şi obişnuitele Moto Actions.

Camera principală e de tip quad (4) şi e formată din:

una wide de 64MP cu f1.8 şi PDAF

una ultrawide de 8MP cu f2.2

una macro de 5MP cu f2.2

una pentru efectul de profunzime de 2MP cu f2.2

Camerele au LED flash, HDR şi filmează până la 4K cu 30 fps.

Camera de selfie retractabilă e wide, are 16 MP cu f2.0 şi filmează până la 1080 /30 fps. În continuare câteva imagini cu fiecare cameră.

Camera ultrawide.

Colaj cu imagini realizate în modul Portret.

Imagine de noapte.

Şi câteva scurte clipuri video la diferite rezoluţii şi opţiuni. Filmare 4k/30 fps cu sunet stereo.

Filmare în slow motion.

Filmare Timelapse 4K.

Fotografiile sunt bune pe lumina zilei, dar lasă de dorit noaptea. În ansamblu calitatea foto-video şi opţiunile oferite, ţinând cont că Fusion+ e din clasa medie, sunt ok. Dacă eşti orientat mai mult spre cameră poate nu e cea mai bună alegere.

Deşi nu are hardware de top, Motorola One Fusion+ este excelent pentru gaming şi spatele de plastic se dovedeşte un atuu la acest capitol, disipă foarte bine căldura. Cât timp nu ridici setările grafice la maximum şi le laşi pe cele implicite, experienţa de gaming e grozavă. Capturi din:

Call of Duty Mobile





Asphalt 9.

Teste sintetice: Antutu Benchmark, 3D Mark şi Geekbench.

One Fusion+ are încărcare la 15W şi o baterie generoasă de 5000mAh. Încărcarea completă nu e foarte rapidă, durează circa o oră şi jumătate, dar oferă până la 2 zile şi jumătate de folosire pentru un utilizator mediu şi vreo 7-8 ore SOT (screen on time) pentru un pasionat de gaming.

Pachetul conţine în afară de smartphone o husă de plastic transparentă, încărcător, cheiţă SIM şi manuale / ghid de utilizare. Modelul testat e pe albastru (Twilight Blue) şi mai există un model alb (Moonlight White).