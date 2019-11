Motorola One Action, smartphone de buget pentru muncă şi aventură [TECH REVIEW]

Am testat Motorola One Action aproape două luni, l-am folosit la birou, în delegaţii şi în vacanţă. O observaţie de bun-simţ după atâta vreme e că ceea ce fac cu telefonul smart personal, un high-end, am putut face şi cu One Action, care e un smartphone de buget. Desigur, există şi diferenţe, dar în folosirea obişnuită, cel mai probabil n-o să le simţi.

Motorola One Action e dual-SIM 4G sau single-SIM plus card de memorie, până la 512GB. MOA dispune de un procesor Exynos 9609, un octa-core tactat la 2.2 GHz, placă grafică Mali G72 MP3, 4GB memorie RAM şi stocare de 128GB. Poziţionare asigurată prin A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Conectivitate wireless dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Buetooth 5.0, radio FM şi porturi USB-C 2.0, jack de 3.5 mm.

Voi folosi pe parcursul textului pentru Motorola One Action prescurtarea MOA.

Sistemul de operare e Android 9 Pie (stock Android), în programul Android One. Va primi actualizări ale sistemului de operare la Android Q şi Android R; actualizările de securitate vor fi furnizate timp de trei ani de la data lansării iniţiale la nivel global, august 2019.

One Action are un ecran IPS LCD de 6.3 inci, format 21:9, cu densitate 432 ppi şi rezoluţie FHD+ (2520×1080). Raportul între ecran şi corp de 82.5%. Construcţia: faţa e din sticlă, iar spatele şi rama dispozitivului sunt din plastic. Dincolo de materiale în folosire se simte plăcut, de calitate.

Înaintea lui MOA am testat Motorola One Vision, cu care este din punct de vedere al formei, designului aproape identic. One Action e un smartphone înalt şi îngust, iar ecranul cinematic e destul de accesibil la folosirea cu o singură mână.

Camera principală triplă e formată din una wide (26mm) de 12 MP, f/1.8, a doua ultrawide (14mm) de 16 MP, f/2.2, care e folosită la filmare (1080p) şi un senzor de 5 MP pentru efectul de adâncime.

Probabil MOA e smartphone-ul pe care l-am folosit cel mai mult în 2019 şi cu care am făcut cele mai multe fotografii.

Fotografiile pe lumina zilei arată bine - detaliile sunt decente şi zgomotul este bine controlat. Culorile sunt echilibrate şi gama dinamică este destul de bună, în special pentru un telefon de tip midrange, fără senzor Quad Bayer. Focusul e foarte rapid şi precis.

La lumină scăzută, One Action pierde mai mult saturaţia şi produce imagini puţin şterse şi zgomotul se strecoară, deşi este în limite normale. Gama dinamică nu este la fel de bună noaptea, iar zonele luminate din cadru vor ajunge probabil să fie decupate. MOA nu are mod de noapte, dar după părearea mea se descurcă ok.

Modurile din meniul foto sunt: Portrait, Cutout, Spot Color, Cinemagraph, Group Selfie şi Live Filter.

Modurile din meniul video sunt: Slow Motion şi Time Lapse.

Imagine realizată în modul Spot Color.

Camera de selfie, de 25 MP cu f/2.0 şi HDR, de pe Motorola One Action scote portrete bune, cu detalii deosebite şi reproducere corectă a tonurilor de piele. O curiozitate şi un avantaj e că filmează 4K.

Probabil cea mai importantă caracteristică a dispozitivului smartphone Motorola One Action e camera de acţiune. Pentru asta am realizat mai multe clipuri video. Camera de acţiune ultrawide (unghi de 117 grade) a telefonului filmează ţinând telefonul în poziţie verticală.

Poate înregistra video la rezoluţie 1080p atât la 30fps cât şi la 60fps, dar nu 4K. Audio e înregistrat stereo la 512kbps. Camera de acţiune are stabilizare electronică (EIS), care face o treabă destul de bună.

Primul în curte, cu o pereche de pisoi jucăuşi.

Al doilea video e realizat în alergare pe plajă, dacă tot discutăm de acţiune.

Şi un video cu MOA pe bicicletă, util în cazul în care-ţi taie cineva calea şi apoi dă vina pe tine, spre exemplu.

Poţi să-ţi dai seama din materialele video de sensibilitatea microfonului, de stabilizare şi calitatea filmării. Pe filmare se vede uneori în colţuri un efect de deformare, de imagine ştearsă. Un minus al acestei camere e că nu poate fi folosită decât pentru filmare, nu şi pentru fotografiere.

Pe camera wide (26mm) de 12 MP, f/1.8 poţi filma 4K la 30 şi 60 fps, dar fără stabilizare. Filmările 4K nu sunt atât de detaliate, totuşi, gama dinamică şi culorile sunt bune.

Motorola One Action păstrează senzorul de amprentă pe spatele dispozitivului central şi autentificarea merge foarte bine. Găseşti de asemenea în continuare mufă de jack 3.5 mm. Moto One Action are un singur difuzor în partea de jos care se aude foarte bine, sunet clar şi puternic. Poziţionarea poate fi un dezavantaj dacă, din neatenţie, îl acoperi cu mâna, sau îl ţii sprijinit pe ceva.

Teste de viteză pe reţea wireless stânga, bandă de 5GHz, şi 4G+ dreapta.

Teste Benchmark, de la stânga la dreapta: Antutu Benchmarks, 3D Mark şi Geekbench 5. Motorola One Action nu e un smartphone de gaming, dar pentru jocurile mele preferate, SimCity şi Township, s-a descurcat foarte bine.

Motorola One Action are o baterie de 3500 mAh cu încărcare rapidă la 10W, în 30 de minute poţi încărca bateria până la 40 %. O încărcare completă se face în aproximativ 2 ore şi jumatate.





SOT (screen on time), adică cât timp ţine bateria cu ecranul aprins e de 5 ore şi media (ecran aprins + ecran stins) de folosire de aproximativ 18 ore. Rezultatele obţinute prin aplicaţia AccuBaterry

În pachet găseşti dispozitivul, o husă de protecţie transparentă, încărcătorul, cheiţa pentru cartela SIM şi manuale de utilizare.

MOA are un design original, stock Android, camere bune pentru segmentul de preţ, Android Stock, stocare mai mult decât suficientă şi o autonomie decentă. În ansamblu Motorola One Action oferă destul pentru preţul cu care a intrat pe piaţă, de circa 1200 de lei. La promotii a fost 1000 de lei şi de Black Friday poate fi o afacere bună.