Aceste două aplicaţii populare, alături de peste alte 1.000 de aplicaţii locale şi zeci de mii de aplicaţii internaţionale sunt disponibile în magazinul propriu HUAWEI AppGallery, preinstalat pe noua tabletă.

AppGallery vine cu securitate şi protecţie completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului şi procesul de revizuire în patru paşi pentru operarea securizată a aplicaţiei.

Cu un display HD cu diagonala de 9,7 inci şi capabilităţi audio puternice, HUAWEI MatePad T 10 oferă o experienţă multimedia captivantă pentru utilizatorii de toate vârstele. Combinaţia dintre chipset-ul octa-core al EMUI 10.1 şi algoritmul avansat face ca această tabletă să ofere o grafică îmbunătăţită şi o performanţă sporită. Indiferent dacă vrei să citeşti ştirile, să te uiţi la videoclipuri sau să faci cumpărături online, poti trece de la o aplicaţie la alta şi te poţi bucura de o experienţa stabilă şi fără sincope.

Datorită carcasei uşoare şi portabile, poţi aduce mai aproape aplicaţiile, jocurile şi clipurile tale preferate şi poţi porni într-o călătorie vizuală captivantă oriunde te-ai afla.

BestJobs şi Starea Naţiei, două nume importante pe care le poţi accesa de pe ecranul tabletei

Cu aplicaţia BestJobs, utilizatorii au acces la o varietate de locuri de muncă din întreaga Europa. Prin simpla navigare în aplicaţie, aceştia îşi pot găsi job-ul potrivit şi pot aplica pentru el rapid, chiar de pe ecranul tabletei. Datorită dimensiunilor reduse, aceasta poate fi folosită on the go, din orice loc.

Utilizatorii pot vizualiza şi aplica pentru locuri de muncă sau le pot salva pentru a aplica mai târziu. Pot accesa toate cererile şi pot obţine notificări push pentru noi locuri de muncă care se potrivesc criteriilor de căutare selectate.

Aplicaţia Starea Naţiei pune la dispoziţia utilizatorilor emisiunile integrale, parodiile şi sketch-urile marca Starea Naţiei. Toate proiectele speciale dezvoltate de Starea Naţiei exclusiv pentru online pot fi regăsite de utilizatori direct în aplicaţie. Astfel, aceştia se pot bucura de momentele de divertisment şi de relaxare preferate direct din faţa tabletei, dotată cu un display HD şi tehnologii audio puternice, pentru o experienţă captivantă.

Rămâi la curent cu toate noutăţile din AppGallery accesând link-ul de aici.