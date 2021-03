Microsoft Envision Forum 2021, despre tendinţele în tehnologie şi digitalizare

Anul acesta, Envision Forum va avea loc în mediul virtual şi va reuni cei mai importanţi experţi şi lideri de business din România, care vor discuta despre provocările şi oportunităţile aduse de tehnologie şi digitalizare la nivelul companiilor, în special, precum şi în economie, în general.

Vor fi analizate modalităţile prin care tehnologia şi inovaţiile digitale pot redefini fundamental felul în care organizaţiile se poziţionează şi se dezvoltă într-o lume definită de hiper-conectivitate, automatizare şi progresul inteligenţei artificiale.

Evenimentul va fi deschis de Alina Orban, director general interimar al Microsoft România, alături de preşedintele Microsoft Europa Centrală şi de Est, şi de Daniel Rusen, director de Marketing şi Operaţiuni, în cadrul Microsoft România.

Pe scena Envision Forum va fi prezent şi Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care va prezenta priorităţile de transformare digitală în sectorul public pentru anul 2021.

Chris Brauer, Director of Innovation, Institute of Management Studies, Goldsmiths, University of London, expert în domeniul inovaţiilor tehnologice şi al utilizării acestora în diferite arii, va vorbi despre metodele prin care companiile pot creşte sănătos şi pot rămâne competitive pe piaţă în era digitală.

În cea de-a doua zi a Envision Forum, Shara Evans, Technology Futurist & Innovation Strategist, va vorbi despre oportunităţile de business aduse de tehnologie, precum şi despre provocările cu care ne vom confrunta cu toţii în viitor.

Agenda completă a evenimentului şi formularele de înregistrare sunt disponibile aici.