Marea Britanie acceptă participarea Huawei la construcţia reţelei 5G. Ce spune vicepreşedintele Huawei, Victor Zhang

Guvernul britanic a anunţat că va permite Huawei să furnizeze echipamente pentru anumite porţiuni ale reţelei din generaţia următoare care va fi construită în următorii ani.

Regulile au fost anunţate după ce premierul Boris Johnson s-a întâlnit cu Consiliul de Securitate Naţională. Decizia nu a menţionat numele companiei Huawei, în schimb se referea mai pe larg la „furnizorii cu risc ridicat” care „prezintă riscuri mai mari pentru securitatea şi rezistenţa reţelelor de telecomunicaţii din Marea Britanie”. Astfel de furnizori se vor limita la anumite părţi ale infrastructurii wireless, cum ar fi antenele şi staţiile de bază, care nu sunt văzute ca reprezentând o ameninţare la integritatea sistemului.

„Aceasta este o soluţie potrivită pentru U.K. luată din motive specifice U.K., iar decizia are legătură cu provocările cu care ne confruntăm chiar acum”, a declarat Nicky Morgan, secretarul pentru mediul digital, cultură, mass-media şi sport, agenţia guvernamentală care a monitorizat decizia.

La aflarea acestei veşti, Victor Zhang, vicepreşedinte Huawei, a postat pe Twitter următorul mesaj:

”Huawei primeşte încă o dată o asigurare pe fondul acordului dat de către guvernul Marii Britanii, care ne arată că putem continua să lucrăm alături de clienţii noştri pentru a atinge obiectivele legate de implementarea tehnologiilor 5G. Decizia ce are la bază dovezi solide se va transpune în apariţia unor infrastructuri de telecomunicaţii care vor fi mai avansate, mai sigure şi mai eficiente economic, ideală pentru viitor. Aceasta va oferi Regatului Unit acces la tehnologie de vârf şi va asigura existenţa unei pieţe competitive.

Am oferit operatorilor de telecomunicaţii din Regatul Unit acces la tehnologie de ultimă generaţie de-a lungul a mai bine de 15 ani. Vom continua să dezvoltăm această relaţie benefică, susţinându-ne clienţii pe măsură ce aceştia investesc în reţele 5G, contribuind la creşterea economică şi ajutând Regatul Unit să rămână un jucător de top la nivel global.

Suntem de acord că o piaţă diversă de furnizori şi competiţia corectă sunt esenţiale pentru fiabilitatea reţelelor, pentru inovaţie, dar şi pentru a oferi clienţilor acces la cea mai bună tehnologie.”

Huawei Statement Regarding UK 5G Decision from Victor Zhang, Vice-President: "Huawei is reassured by the UK government’s confirmation that we can continue working with our customers to keep the 5G roll-out on track." pic.twitter.com/sKLT9wQEJl