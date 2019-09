LIVE VIDEO & TEXT Evenimentul de lansare al iPhone 11 are loc acum

Captura via Apple

20:22 - Este anunţată a şaptea generaţie de iPad! Display mai mare, de tip Retina, de 10,2 inci, cu 3,5 milioane de pixeli.

20:22 - iPad trăieşte! Tim Cook trece în revistă iPad OS, lansat în acest an şi spune că ”nu am fost niciodată atât de entuziasmaţi de viitorul iPad-ului”.

20:20 - În plus, la achiziţia oricărui iPhone, Mac sau Apple TV, compania oferă un an de abonament gratuit pentru Apple TV+.

20:19 - Apple TV+ va fi disponibil de pe 1 noiembrie, în peste 100 de ţări, pentru 4.99 de dolari. În plus, Apple va adăuga producţii originale în fiecare lună.

20:16 - Premiera mondială a trailerului pentru See, o producţie originală cu Jason Momoa în rol principal, care prezintă o lume post apocaliptică, în care oamenii şi-au pierdut vederea. Evident, va fi disponibil exclusiv pe Apple TV+.

20:14 - Urmează Apple TV+, iar Tim Cook prezintă trei dintre producţiile realizate special pentru lansarea noului serviciu de streaming de filme şi seriale: For All Mankind, Dickinson şi The Morning Show, ale căror trailere au fost vizualizate de sute de milioane de ori.

20:13 - Apple Arcade va fi lansat pe 19 septembrie, la un preţ lunar de 4.99 de dolari, iar prima lună va fi gratuită.

20:09 - Celebrul joc Frogger va fi disponibil la lansarea serviciului. În plus, studiouri importante din lumea gaming-ului, precum Capcom sau Konami au anunţat că vor crea jocuri pentru iOS, disponibile în noul serviciu.

20:03 - Tim Cook soseşte pe scena Steve Jobs Theatre şi anunţă Apple Arcade - sistemul de jocuri cu subscripţie pentru mobile, desktop şi PC, care oferă acces la peste 100 de jocuri special concepute pentru iOS.

Pentru prima oară, compania din Cupertino va transmite evenimentul live pe YouTube, pe canalul oficial al companiei. De asemenea, evenimentul va putea fi văzut şi pe Apple TV, prin aplicaţia Apple Events şi pe pagina Apple Events, de pe site-ul Apple.

Zvonurile cu privire la iPhone 11 sunt multe: va avea telefonul acel ansamblu bizar de camere pe spate pe care l-am tot văzut în săptămânile trecute? Va avea oare wireless charging? Va introduce Apple în sfârşit un încărcător mai puternic?

La toate aceste întrebări vom avea răspunsul în următoarele ore, şi vă vom ţine la curent în acest articol cu cele mai importante anunţuri făcute de compania din Cupertino în cadrul evenimentului.

Înainte de lansare, iată cele mai importante ştiri neoficiale:

un raport din Coreea de Sud sugerează că ecranele OLED de pe iPhone 11 sunt la fel cu cel de pe Samsung Galaxy Note 10.

10 septembrie e data oficială de lansare conform unor indicaţii care apar în iOS 13 beta. Unele companii telecom acceptă deja precomenzi.

o sursă sugerează că vom putea vedea o culoare specială pentru iPhone 11, ceva asemănător cu Aura Glow de pe Galaxy Note 10, alta că vom avea ca opţiuni negru, alb, auriu şi verde închis.

un producător de huse spune că Apple va numi noile iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max.

preţul de bază pentru iPhone 11 va fi de 999E. iPhone 11 Max va costa 1099E în varianta de 128 GB şi pentru modelele de 256GB şi 512GB preţurile vor fi de 1199 E, respectiv 1299 E.

