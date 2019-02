Lansare Samsung Galaxy S10: ecran mai mare, camere mai multe, tehnologie 5G. Specificaţii complete pentru cel mai nou flagship Samsung

Display 5.8-inch, Full HD+ Flat Dynamic AMOLED, 19:9 (438ppi) 6.1-inch Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9 (550ppi) * Rezoluţia prestabilită este Full HD + şi poate fi modificată la Quad HD+ (WQHD +) din Setări. 6.4-inch Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9 (522ppi)

* Rezoluţia prestabilită este Full HD + şi poate fi modificată la Quad HD+ (WQHD +) din Setări. 6.7-inch Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9 (505ppi) * Rezoluţia prestabilită este Full HD + şi poate fi modificată la Quad HD+ (WQHD +) din Setări.

*Ecranul măsurat în diagonală drept dreptunghi complet, fără a se ţine cont de colţurile rotunjite.

Camera Rear: Dual Camera with OIS

- Wide-angle: 12MP Super Speed Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- 0.5X optical zoom, up to 8X digital zoom Front:

- Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) Rear: Triple Camera with Dual OIS

- Telephoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)

- Wide-angle: 12MP Super Speed Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- 0.5X/2X optical zoom, up to 10X digital zoom Front:

- Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) Rear: Triple Camera with Dual OIS

- Telephoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)

- Wide-angle: 12MP Super Speed Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°)

- 0.5X/2X optical zoom, up to 10X digital zoom



Front: Dual Camera

- Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°)

- RGB Depth: 8MP FF, F2.2 (90°) Rear: Quadruple Camera with Dual OIS - Telephoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°) - Wide-angle: 12MP Super Speed Dual Pixel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°) - Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123°) - 0.5X/2X optical zoom, up to 10X digital zoom - 3D Depth: hQVGA Front: - Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) - 3D Depth: hQVGA

Body 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g) 77.1 x 162.6 x 7.94mm 198g

AP 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) 8nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz) *Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă.

Memory 6GB/8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/256GB

+ MicroSD slot (up to 512GB) 8GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB + MicroSD slot (up to 512GB) 8GB/12GB RAM (LPDDR4X), 128GB/512GB/1TB + MicroSD slot (up to 512GB) 8GB + 256GB (No MicroSD)

*Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă.

*Memoria de user este mai mică decât memoria totală din cauza stocării sistemului de operare şi a software-ului utilizat pentru a opera caracteristicile dispozitivului. Memoria actuală a userului variază în funcţie de operator şi se poate modifica după efectuarea actualizărilor software.

SIM Card Single: one Nano SIM and one MicroSD slot (up to 512GB) Dual(Hybrid): one Nano SIM and one Nano SIM or one MicroSD slot (up to 512GB) *Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă.

*Cardurile MicroSD de vând separat. 1 SIM

Battery 3,100mAh (typical) 3,400mAh (typical) 4,100mAh (typical) 4,500mAh (typical)

Fast Charging compatible on wired and wireless Improved wireless charging speeds with Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare

* Încărcarea prin cablu este compatibilă cu QC2.0 şi AFC.

* Încărcarea fără fir compatibilă cu WPC şi PMA.

* Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă. Super Fast Charging compatible on wired with QC2.0, AFC and PD3.0 Fast Charging compatible on wireless

Improved wireless charging speeds with Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare

Sistem de operare Android 9.0 (Pie)

Reţea Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20

- 2.0Gbps download, 150Mbps Upload * Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă. Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20 - 2.0Gbps download, 150Mbps Upload + None Standalone (NSA), Sub6 / mmWave (28G, 39G) * Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă.

Conectivitate Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - 1.2Gbps Download / 1.2Gbps Upload * Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă. Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *Galileo şi acoperirea BeiDou pot fi limitate.

Plată NFC, MST *Poate diferi în funcţie de piaţă şi de operatorul de telefonie mobilă.

Senzori Accelerometer, Barometer, Capacitive Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor Accelerometer, Barometer, Ultrasonic Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Heart Rate Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor

Autentificare Lock Type: Swipe, Pattern, PIN, Password

Biometric Lock Types: Fingerprints, Face

Audio Stereo speakers and earphones: Sound by AKG Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included) Audio Playback Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE